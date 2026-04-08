00757績效落漆⋯他想「分散再分散」曝新配置！網點問題：重複性太高

定期定額該分散或集中投資？有網友分享自身定期定額投資配置，指出原本持有的00757（FANG+）近一年績效大幅落後其他ETF，加上對主動型基金經理人變動風險的疑慮，決定重新調整投資組合，引發網友討論。焦點集中在資產配置是否過度分散、標的重複性，以及主動與被動投資的取捨。

一名網友在Dcard發文表示，每月投入約5萬元，規劃將資金分為台股60%、美股40%。台股部分包含安聯大壩基金、安聯台灣科技基金、0050、0052及主動型ETF00981A；美股則配置NASDAQ-100（00662）、FANG+（00757）、費半（00830）及主動型00988A。其核心疑問在於，這樣「分散再分散」的策略，是否能有效降低風險並提升長期報酬。

針對原PO的配置，多數網友首先點出「標的重複性過高」的問題。有留言直言「重複性太高了」，認為台股科技類基金與ETF高度重疊，例如0052與科技型基金本質相似，建議擇一配置即可。也有人指出NASDAQ-100與FANG+、費半同樣偏重科技股，實際分散效果有限，可能只是表面分散。

此外，部分網友從市場角度提出建議。有投資人表示，近期美股科技股修正較深，反而可能是布局機會，建議可增加相關比重，或轉向能源等不同產業分散風險。也有人分享自身經驗，指出00757績效確實從高點明顯回落，呼應原PO的觀察。

對於主動型基金，意見則較為分歧。有網友提醒，基金績效高度依賴經理人，若操盤更換可能影響長期表現，因此需特別留意；也有人認為若過去績效穩定、費用率可接受，仍可納入配置。另有留言指出，不同安聯基金之間亦存在經理人差異，建議優先選擇操作經驗較長者。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。