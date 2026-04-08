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00919、0056、00878「高股息ETF輪動投資法」每月領息可？網酸瞎忙：不如直接買0050

聯合新聞網／ 綜合報導
高股息ETF輪動投資法引發PTT熱議，部分網友對其複雜性及報酬效率持保留態度，認為不如直接投資市值型ETF 0050。雖然一些投資人認為高股息ETF可提供穩定現金流，但策略的實際效果仍待檢驗。圖／本報系資料照片
高股息ETF輪動投資法引發PTT熱議，部分網友對其複雜性及報酬效率持保留態度，認為不如直接投資市值型ETF 0050。雖然一些投資人認為高股息ETF可提供穩定現金流，但策略的實際效果仍待檢驗。圖／本報系資料照片

高股息或市值型ETF各有不同擁護者。一名網友分享網路流傳的「高股息ETF股息再投入流程圖」，內容主打透過00919、0056、00878等ETF每月領息並輪動投入，打造近似「月月配」現金流，引發PTT熱烈討論。多數網友對此策略持保留甚至批評態度，討論焦點集中在報酬效率、操作複雜度與稅負成本。

該圖表顯示，投資人可依各檔高股息ETF除息與配息時間，將領到的股息持續轉投入下一檔ETF，形成全年資金循環。此策略強調不間斷現金流與再投資效果，吸引部分投資人關注。然而，市場上對高股息ETF的長期報酬與填息能力，本就存在不同看法，使該方法迅速引發爭議。

原PO僅表示在網路看到此「無腦買方案」，並詢問是否可行，希望聽取其他投資人分析與建議。從提問內容可見，該策略對新手具有一定吸引力，但其實際效果仍待驗證。

多數網友對此方法持負面看法，認為操作過於繁瑣且效益有限。有人直言「瞎忙」、「你在忙什麼」，指出頻繁換股與再投入不僅增加手續費，也可能因錯過時機影響報酬。也有網友認為，高股息ETF本質是提供現金流，若將股息再投入，等同多此一舉，不如直接投資市值型ETF如0050，獲取整體市場成長。此外，不少留言提到稅負問題，指出配息將增加所得稅與二代健保負擔，長期可能侵蝕收益。

另一方面，也有部分網友持較中性或支持立場。有投資人指出，高股息ETF適合「買了不看」且需要穩定現金流的人，若長期持有仍有機會回本；也有人認為市值型與高股息各有優缺點，關鍵在投資目標與個人需求。有留言強調，若重視帳面成長可選市值型，若偏好現金流則高股息仍具吸引力。

此外，也有較專業的分析指出，該策略忽略填息風險，若ETF長期未能填息，即使領到股息仍可能整體虧損，提醒投資人應理解產品本質，而非單純依賴流程操作。也有人質疑該方法僅是「假性增加配息頻率」，實際報酬未必優於單一長期投資策略。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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