37歲男慘賠700萬轉投美股ETF！網力挺「0050+VT」也賺贏個股

近期股市震盪劇烈，一名37歲上班族在PTT分享自身投資失利經驗，從台股個股重挫逾700萬元後，決定轉向美股指數投資，引發PTT網友熱議。討論焦點集中在投資策略轉型是否正確、ETF配置能否彌補過去虧損，以及在家庭與健康壓力下，是否仍具調整空間。

原PO表示，自己年收約100萬元，長期工時偏高，且需負擔母親與妹妹生活費，近期又準備結婚，伴侶因車禍暫無收入，使財務與心理壓力倍增。過去重壓台股個股，未能在高點出場，經歷連續跌停，帳面大幅縮水，錯過近兩年市場多頭行情，導致焦慮情緒嚴重影響生活與工作。經此教訓，他開始重新檢視投資方式，決定清理多數個股部位，轉向以標普500為核心的美股ETF，如VOO，採取不看盤、長期投入策略，希望10年內達到減壓轉職目標。

對此，多數網友認為原PO轉向ETF屬合理選擇，強調「不會看盤就買ETF」是穩健策略，也有人建議配置0050、VT等分散風險。有留言指出，「個股操作難度高，長期反而常被大盤打敗」，認為回歸指數投資能降低失誤機率。部分網友也以自身經驗分享，表示修正投資策略後開始轉虧為盈，鼓勵原PO持續調整。

此外，許多留言聚焦於風險控管與心態問題。有網友直言「沒天分就收手」，提醒避免再次過度集中或情緒操作；也有人認為原PO承擔家庭經濟責任，更應採取穩健策略，並建議優先規劃保險與現金流。另有聲音指出，投資應與個人狀況匹配，在高壓工作與健康不佳情況下，簡化投資方式反而更有利長期穩定。

不過，也有不同看法。部分網友認為過度集中標普500可能錯失AI成長機會，建議納入科技型ETF或台股權值股；也有人質疑頻繁轉換策略未必能改善績效，強調關鍵在於投資觀念而非標的本身。另有少數人持較激進觀點，如建議使用槓桿ETF或逢低布局個股，顯示投資風格分歧。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。