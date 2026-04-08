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37歲男慘賠700萬轉投美股ETF！網力挺「0050+VT」也賺贏個股

聯合新聞網／ 綜合報導
37歲男上班族經歷700萬台股虧損後，轉向以標普500為核心的美股ETF投資，引發PTT熱議。網友普遍支持其策略轉型，建議配置0050與VT以分散風險，並關注風險控管及心理狀態。部分網友則對過度集中ETF表達不同看法。 中央通訊社
37歲男上班族經歷700萬台股虧損後，轉向以標普500為核心的美股ETF投資，引發PTT熱議。網友普遍支持其策略轉型，建議配置0050與VT以分散風險，並關注風險控管及心理狀態。部分網友則對過度集中ETF表達不同看法。 中央通訊社

近期股市震盪劇烈，一名37歲上班族在PTT分享自身投資失利經驗，從台股個股重挫逾700萬元後，決定轉向美股指數投資，引發PTT網友熱議。討論焦點集中在投資策略轉型是否正確、ETF配置能否彌補過去虧損，以及在家庭與健康壓力下，是否仍具調整空間。

原PO表示，自己年收約100萬元，長期工時偏高，且需負擔母親與妹妹生活費，近期又準備結婚，伴侶因車禍暫無收入，使財務與心理壓力倍增。過去重壓台股個股，未能在高點出場，經歷連續跌停，帳面大幅縮水，錯過近兩年市場多頭行情，導致焦慮情緒嚴重影響生活與工作。經此教訓，他開始重新檢視投資方式，決定清理多數個股部位，轉向以標普500為核心的美股ETF，如VOO，採取不看盤、長期投入策略，希望10年內達到減壓轉職目標。

對此，多數網友認為原PO轉向ETF屬合理選擇，強調「不會看盤就買ETF」是穩健策略，也有人建議配置0050、VT等分散風險。有留言指出，「個股操作難度高，長期反而常被大盤打敗」，認為回歸指數投資能降低失誤機率。部分網友也以自身經驗分享，表示修正投資策略後開始轉虧為盈，鼓勵原PO持續調整。

此外，許多留言聚焦於風險控管與心態問題。有網友直言「沒天分就收手」，提醒避免再次過度集中或情緒操作；也有人認為原PO承擔家庭經濟責任，更應採取穩健策略，並建議優先規劃保險與現金流。另有聲音指出，投資應與個人狀況匹配，在高壓工作與健康不佳情況下，簡化投資方式反而更有利長期穩定。

不過，也有不同看法。部分網友認為過度集中標普500可能錯失AI成長機會，建議納入科技型ETF或台股權值股；也有人質疑頻繁轉換策略未必能改善績效，強調關鍵在於投資觀念而非標的本身。另有少數人持較激進觀點，如建議使用槓桿ETF或逢低布局個股，顯示投資風格分歧。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

美股 台股 0050元大台灣50 VOO VT ETF

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高股息或市值型ETF各有不同擁護者。一名網友分享網路流傳的「高股息ETF股息再投入流程圖」，內容主打透過00919、0056、00878等ETF每月領息並輪動投入，打造近似「月月配」現金流，引發PTT熱烈討論。多數網友對此策略持保留甚至批評態度，討論焦點集中在報酬效率、操作複雜度與稅負成本。

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0056配1元、年化殖利率破10.5%！00929、00964、00934月配三強成形

這個月大約有一半的ETF調高配息，季配A組種子元大高股息（0056）竟然沒有複製第四個0.866，反而調高到整數1元，暴力年化再度拉高到10.5%，暌違了3季之再度亮燈，身為台灣最資深的高股息ETF，調高配息金額相當具有指標意義。 而另外5檔亮燈的都是市值大盤型和主題產業型ETF，永豐台灣ESG（00888）配息直接翻倍達到1.05元，一口氣衝上18.19%，是本月配息最高的一檔。 台灣50三兄弟當中的聯邦台精彩50（009804）採用4/7月半年配，配息開出0.876元相當積極，直接暴力X2推估年化竟然跟0056不相上下。 月配組中信亞太高股息（00964）金額仍然維持逐月步步高昇，目前暴力年化已經逼近9%，仍然是是月配ETF當中配最高又最穩健的一檔。 而台股的月配ETF始祖復華台灣科技優息（00929）最近配息力度增加，這個月再調升到0.13元，已經回復到2024年降息事件前的水準，暴力年化回升到8字頭。 中信成長高股息（00934）也逐月調高，這個月同樣站上8%，00964/00929/00934已逐漸形成月配三強。

主動式ETF人氣旺 五檔今年來報酬率逾兩成

主動式台股ETF出現馬太效應，績效強的ETF，吸金力也強。據統計，主動群益科技創新（00992A）、主動第一金台股優、主動復華未來50、主動統一台股增長、主動野村台灣50等五檔今年來報酬率皆逾兩成，受益人數也同步創新高。

ETF收益平準金 緩解配息稀釋

ETF除息旺季到，臺灣證券交易所提醒，ETF配息會從淨值中扣除，真正的投資獲利應觀察「總報酬」表現，即配息加上價差；如果一檔ETF長期無法填息，配息本質上只是將資金在個人資產間移動，並未實現實質增長。

Q1整體ETF規模 增逾5,000億

揮別動盪的第1季，整體ETF規模增加超過5,000億元，包含元大台灣50（0050）、凱基台灣TOP 50在內的11檔ETF增加逾百億元，其中，又以台股為主要的增長動能來源，除作夢行情帶動外，買盤持續看好台股中長期的表現空間，趁中東戰火中逢低進場布局，挹注整體表現。

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