台股泡沫化？他對0050失去信心 網勸遵守2原則：續買+分散

台股是否出現泡沫、長期投資0050是否仍具信心，成為近期網路討論焦點。有網友在PTT發文直言，面對兩岸情勢與少子化問題，對台灣未來發展感到不安，質疑台股長期成長動能，引發大量留言回應。討論圍繞在地緣政治風險、經濟基本面與投資策略，網友意見分歧明顯。

原PO指出，台灣面臨中共威脅與人口結構惡化等問題，讓其難以確信未來是否能延續過去經濟成長，進而懷疑台股是否已接近泡沫，並對長期持有0050的投資策略產生動搖。該觀點反映部分投資人對宏觀風險的憂慮，也點出市場對台股高檔位置的疑問。

在原PO拋出疑問後，不少網友從長期投資角度回應，認為市場歷經多次危機仍能回升，有人以金融海嘯、網路泡沫與疫情為例，強調「只要抱得夠久終究會回來」，並指出真正困難在於投資心態而非市場本身。也有網友認為，若發生戰爭導致0050崩潰，屆時已非單純投資問題，而是整體社會與經濟體系的存亡。

多數留言呈現「持續投資、分散風險」的共識。有網友表示，應將資產逐步擴展至美股或其他市場，降低單一市場風險；也有人認為地緣政治難以預測，與其過度焦慮，不如持續投入大盤ETF。另有觀點指出，判斷是否泡沫應回歸基本面，例如本益比與企業獲利是否脫節，而非單純以情緒或外部議題推論。此外，不少人直言「會怕就不要投資」、「股票本來就是風險自負」，強調投資決策應建立在個人風險承受能力。

另一方面，也有網友持較悲觀或審慎態度。部分人認為台股近年漲幅過大，未來可能進入長期盤整，甚至出現泡沫修正；也有人強調台海風險無法忽視，若局勢惡化，本地資產恐全面重挫，因此建議配置海外資產或持有黃金避險。另有聲音指出，若對台灣未來缺乏信心，應考慮移民或資產轉移，而非單純討論投資標的。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。