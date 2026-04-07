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外資買超前十名中這類ETF占最多 但大賣面板雙虎

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
外資買超前十名。資料來源：證交所
外資買超前十名。資料來源：證交所

台股在清明節連假後首個交易日大漲，以33,229.82點收盤，上漲657.39點，三大法人同步買超，外資買超100.75億元。

統計外資買賣超個股發現，買超聯電（2303）49,137張最多，另外外資買超很「主動」，買超前十名中竟有4檔主動式ETF。不過，面板雙虎則高居外資賣超前兩名。

台股7日以32,671.52點開出，大盤指數開高走高，一度拉升至33,264.22點，權王台積電（2330）以1,850元開出，終場收在1,860元，上漲50元，影響大盤指數約412點；台達電（2308）收1,515元，上漲85元，影響大盤指數約72點。

ABF三雄的欣興（3037）收564元，上漲45元，影響大盤指數約24點；聯電收58.3元，上漲4.7元，影響大盤指數約20點；另外ABF的南電（8046）收624元，上漲56元，影響大盤指數約12點；CCL的台光電（2383）收2,885元，上漲100元，影響大盤指數約11點。

台股漲勢集中在PCB、矽光子、低軌衛星族群等，終場收在33,229.82點，上漲657.39點，漲幅2.02%，三大法人買超195.6億元，包括外資及陸資（不含外資自營商）買超100.75億元，投信買超24.52億元，自營商買超（合計）70.33億元，其中自營商（自行買賣）買超23.55億元，自營商（避險）買超46.77億元。

統計外資買超前十名個股，買超聯電49,137張最多，買超第二名為主動統一台股增長（00981A）。統計外資買超前十名中竟有5檔ETF，其中主動式ETF占4檔，另外外資還大買凱基金（2883）22,559張。

外資賣超前十名中，賣超友達（2409）83,474張最多，其次是賣超群創（3481）51,625張，賣超華邦電（2344）19,174張居第三，鴻海（2317）也遭外資賣超10,781張。

外資賣超前十名。資料來源：證交所
外資賣超前十名。資料來源：證交所

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

自營商 台積電 台股

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