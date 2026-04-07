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海外股票ETF受益人逾200萬人 美股ETF連16周增加人氣最旺

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

儘管美伊衝突升溫干擾市場情緒，投資人布局海外ETF腳步未歇。集保中心統計顯示，海外股票ETF受益人數突破200萬人，美國與全球型產品同步吸金，顯示資金趁震盪進場、長線信心未減。

儘管近期國際股市受美伊衝突波動加劇，仍無礙投資人透過ETF分批布局。根據集保中心最新受益人統計數據，截至4月2日止，投信發行的海外股票ETF受益人數再增9,636人，總數突破200萬人大關、達200萬7,361人。

以投資區域觀察，美國股票ETF受益人數最多，達97萬4,863人，單周增加5,286人，並已連續16周成長，顯示市場雜音未減投資信心；其次為全球股票型ETF，受益人達62萬9,107人，單周增加6,657人，同樣備受資金青睞。

中東局勢撲朔迷離，消息面的變化與油價走勢也持續牽動市場投資氣氛，不過在全球經濟仍具韌性，加上AI科技成長趨勢明確等因素支持下，也讓投資人在近期回檔修正之際，透過海外股票ETF逢低布局卡位。

值得一提的是，除過往常見的被動式市值型與產業型ETF，近一年更有主動式美股ETF的加入，以高靈活性為訴求，更是當前美股高檔震盪行情中，投資人可多加運用的工具。

主動群益美國增長（00997A）經理人吳承恕表示，短期在中東地緣局勢仍拒不確定性下，美股波動難免，不過基於美國經濟仍展現韌性，不僅於成熟國家中GDP增速料保持領先，企業獲利亦穩健，且美股投資題材多元，資金於其中輪動切換，包括AI科技、國防航太、金融、生醫等各擁話題與潛力，加上今年美國將迎期中選舉，在川普需緩和政治壓力的前提下，戰事或有望趨緩，中長期表現仍值留意，建議投資人不妨善用主動式美股ETF來掌握行情，透過投研團隊主動挑選美國優質潛力增長股，並隨市況靈活調整部位，全方位掌握美股行情。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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