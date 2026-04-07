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0056配1元、年化殖利率破10.5%！00929、00964、00934月配三強成形

聯合新聞網／ 柴鼠兄弟 ZRBros
身為台灣最資深的高股息ETF ，元大高股息（0056）本月打破市場預期，並未維持前三季的0.866元，而是直接加碼至1元整。圖／聯合報系資料照片
身為台灣最資深的高股息ETF ，元大高股息（0056）本月打破市場預期，並未維持前三季的0.866元，而是直接加碼至1元整。圖／聯合報系資料照片

＊原文時間4月1日。

股票型ETF四月配息結果：0056高配1元重新亮燈！

這個月大約有一半的ETF調高配息，季配A組種子元大高股息（0056）竟然沒有複製第四個0.866，反而調高到整數1元，暴力年化再度拉高到10.5%，暌違了3季之再度亮燈，身為台灣最資深的高股息ETF，調高配息金額相當具有指標意義。

而另外5檔亮燈的都是市值大盤型和主題產業型ETF，永豐台灣ESG（00888）配息直接翻倍達到1.05元，一口氣衝上18.19%，是本月配息最高的一檔。

台灣50三兄弟當中的聯邦台精彩50（009804）採用4/7月半年配，配息開出0.876元相當積極，直接暴力X2推估年化竟然跟0056不相上下。

月配組中信亞太高股息（00964）金額仍然維持逐月步步高昇，目前暴力年化已經逼近9%，仍然是是月配ETF當中配最高又最穩健的一檔。

而台股的月配ETF始祖復華台灣科技優息（00929）最近配息力度增加，這個月再調升到0.13元，已經回復到2024年降息事件前的水準，暴力年化回升到8字頭。

中信成長高股息（00934）也逐月調高，這個月同樣站上8%，00964/00929/00934已逐漸形成月配三強。

◎感謝 柴鼠兄弟 ZRBros 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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