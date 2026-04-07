台股ETF近一年績效大洗牌！00894狠甩0050…抱一年報酬率幾近翻倍

美國總統川普於2025年4月2日簽署「全球對等關稅」（Reciprocal Tariff）相關行政命令、並自同年4月初起分階段上路，至今屆滿一週年。不過，台股對美國出口卻有增無減，企業獲利大增，也反映在台股表現上。以台股原型ETF近一年含息報酬表現來看，中信小資高價30（00894）近一年含息報酬率達97.52%，以接近翻倍之姿奪下冠軍。

緊追其後的是野村台灣新科技50（00935）近一年含息報酬94.71%。而市值型指標ETF 元大台灣50（0050）近一年含息報酬亦達71.25%，顯示對等關稅實施以來，台股牛市行情除了由權值股撐盤，科技與高價成長股更成為推升績效的主力。

美國去年4月2日起實施對等關稅，在這場關稅風暴下，美國整體進口動能受到抑制，但不同經濟體的表現明顯分化。美國進口總額較前年同期減少3.6%，反映高關稅提高各國進入美國市場門檻。然而台灣卻逆勢突圍，同期對美出口額大增81.8%、規模達1,890億美元，並一舉超越日本與南韓，創下驚人紀錄。

法人分析，台灣能在關稅新秩序中走出獨立行情，關鍵在於AI時代不可或缺的高科技供應能力。台灣企業掌握全球約90%的AI伺服器生產市占、並握有約70%的半導體代工市占，使台灣在AI伺服器與半導體等關鍵品項上具備替代性低的競爭條件。同時，台灣官方統計顯示2025年整體出口成長34.8%，且部分科技相關產品未被納入關稅涵蓋範圍，讓台灣得以避開額外的對美貿易成本壓力。在此背景下，去年4月至今年1月台美貿易總額亦同步增加68.4%，凸顯雙方經濟安全與供應鏈連結持續加深。

貿易動能與產業趨勢的共振，也快速映照在資本市場表現上。綜合市場統計，若以台股原型ETF近一年含息報酬表現來看，科技與高價股題材成為領先主軸，其中00894以近一年含息報酬率97.52%居冠，00935以94.71%居次，第三為富邦台灣半導體（00892）的86.56%。而市值型指標、元大台灣50近一年含息報酬為71.25%。

中國信託投信表示，00894追蹤的投資主題聚焦台股中具代表性的「高價、強勢」族群，透過指數化選股機制，將投資方向對準受惠AI、半導體與高效能運算（HPC）等長線趨勢的核心成分，協助投資人以一檔ETF掌握台股結構性成長動能。在對等關稅滿周年之際，市場重新檢視台灣在全球供應鏈的關鍵位置；從貿易數據可見，台灣對美出口的強勢並非短期偶發，而是建立在高門檻技術與產能優勢之上。在多數國家面臨關稅成本上升、必須靠降價或轉運維持出貨之際，台灣在伺服器與半導體等品項的不可或缺性讓議價能力與需求韌性相對突出。

展望後市，00894經理人韓聖弘指出，近期美伊衝突引發全球股市波動，短線修正難免，但台股年初以來表現仍相當強勁，市場情緒回穩後的反彈力道不容小覷，尤其當市場主流趨勢明確時，聚焦強勢族群的策略更有機會在波段行情中脫穎而出。

中國信託投信表示，對等關稅政策推動全球供應鏈重整，00894所涵蓋的高價龍頭與成長股，正多數位處AI伺服器、半導體、關鍵零組件與高階電子供應鏈，投資人可透過ETF參與AI浪潮下的長線成長。但面對地緣政治與政策變數交錯的環境，投資人更應把握趨勢主軸與風險控管兩大原則。在掌握AI長線需求的同時，也要留意市場震盪時的資產配置與進出紀律。

對等關稅實施以來台股原型ETF含息報酬排行

股票代號 股票名稱 近一年報酬率(%) 00894 中信小資高價30 97.52 00935 野村臺灣新科技50 94.71 00892 富邦台灣半導體 86.56 00881 國泰台灣科技龍頭 82.83 0053 元大電子 80.64 0052 富邦科技 80.62 00904 新光臺灣半導體30 78.69 00947 台新臺灣IC設計 76.78 00901 永豐智能車供應鏈 71.75 0050 元大台灣50 71.25 006208 富邦台50 71.18

資料來源： CMoney ，2026/4/2

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