籲0050與006208推「不配息級別」造福股民！周冠男：拿回自己的錢還要被課稅

高股息ETF近年在台灣蔚為風潮，但政大財金系教授周冠男近日透過臉書發文直言，投資人不要輕信配息比較安心的說法，因為高配息商品總報酬較低且配息等同拿回自己的錢財，反而會面臨課稅問題，強調具備節稅與自我控制效果的不配息商品，才是真正能讓投資人安心的選擇。

針對偏好市值型卻想避開配息的投資人，周冠男指出實務上可透過申購0050連結基金的不配息級別來達成目的，將資金投入後配息會自動滾回本金，不僅能享受長期複利效果，對於稅率20%以上的投資人更具有實質的節稅效益。

網路上也有投資人貼出於2026年3月30日單筆申購「元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息」的成功扣款紀錄，顯示此做法已成為部分存股族為了節稅與累積資產所採取的實際行動。

不過周冠男也誠實點出，透過買進連結基金達到不配息目的仍伴隨著交易摩擦成本，雖然該連結基金持有自家元大投信的0050免收額外管理費，但基金必須保留約5%的現金部位以應付申購與贖回。

他進一步解釋，這部分現金會產生額外管理費與萬分之一的銀行保管費，儘管投信會利用期貨部位盡量降低資金閒置損失，投資人仍須面對下單後以次一營業日淨值成交的價格不確定性。

對比國際市場的發展，周冠男以歐洲規模最大的S&P500指數ETF產品CSPX為例，指出國外的iShares與Vanguard等大型機構早已發行不配息級別的ETF供投資人選擇，反觀台灣目前仍缺乏這類直接針對ETF設計的同類產品。

放眼國內市場，目前0050與006208兩大市值型ETF合計受益人數已將近350萬人，周冠男於文末強烈呼籲，期盼這兩檔具指標性的ETF未來也能比照國外直接推出不配息級別，以真正造福廣大需要長期累積資本的投資者。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。