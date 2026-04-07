4月法說行情看俏 國泰主動式 ETF 注入股市資金活水

2026年4月7日，儘管國際政經局勢依然詭譎多變，中東美伊戰爭硝煙未散，國泰投信指出，台股後市震盪向上的格局不變，可勇敢把握逢低入市的投資良機，國泰投信旗下首檔主動式台股ETF的主動國泰動能高息ETF（00400A），4月9日掛牌上市為市場帶來另一波資金活水。

00400A經理人梁恩溢表示，觀察當前市場情緒，雖然美國與伊朗之間的軍事衝突已持續超過五周，且川普再度發出「地獄將降臨」的最後通牒，限期伊朗開放荷莫茲海峽，導致國際油價持續攀升至百元大關以上，引發市場對停滯性通膨的擔憂，但這與2025年純粹因貿易壁壘導致的恐慌性崩盤有本質上的不同。

梁恩溢分析：「2025年的崩跌是源於對全球貿易秩序重建的極度未知，而2026年的波動則更多是地緣政治引發的短期避險情緒。從技術面觀察，台股目前回測季線支撐，VIX恐慌指數並未如2025年關稅戰失控飆升，反映出市場對戰事干擾已具備一定的心理免疫力。隨著財報利多陸續兌現，市場信心有望進一步回穩，帶領盤勢在震盪中重拾上攻動能。」

00400A梁恩溢進一步指出，儘管外部環境看似風雨飄搖，但台股的基本面卻是支撐大盤震盪向上的核心動能。隨著4月法說會旺季拉開序幕，市場目光從中東飛彈轉向科技產業的訂單與展望，PCB、記憶體與電力族群更是市場焦點。這股由技術革新驅動的資金浪潮，正逐步消化地緣政治的短線衝擊，讓台股在波段調整中展現出強勁的韌性。

本周起，包括緯創（3231）、鴻海（2317）與台達電（2308）等重量級企業法說會將接力登場，而4月16日召開的「護國神山」台積電（2330）法說會，更是全球投資人的重中之重。梁恩溢表示，台積電是台股的定海神針，也是AI時代的全球心臟。市場預期台積電會中將針對先進封裝產能及AI晶片需求釋出正向訊號，「法說行情」有可能為台股帶來新一波反彈攻勢，帶領大盤衝破地緣政治的陰霾。在先進封裝產能供不應求的背景下，相關族群仍具備極強的抗跌性，台股整體科技產業的能見度依然極高。

2025年的歷史經驗指出，地緣政治的訊號對股市的衝擊大多是短暫且劇烈，卻也常是中長期布局的良機。2025年的關稅崩跌讓市場學會如何應對極端風險，但2026年的美伊戰事還在考驗市場的耐心，待戰事干擾邊際效應遞減、油價回穩後，多方動能將重回科技主軸。

新生代主動式台股ETF的00400A憑藉國泰投信堅實的投研團隊，跳脫被動追蹤指數的限制，聚焦企業真實獲利能力，動態掌握市場訊息。面對台股震盪尋求突破的格局，00400A將有望協助投資人精準鎖定低檔布局契機，積極迎接市場下一波漲勢。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。