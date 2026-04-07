Q2債券 ETF 選什麼? 四大投信這樣推薦

在不確定性猶存中，綜合ETF主要發行商看法，現階段可說是處於機會與風險兼具的環境，仍建議透過股、債ETF搭配，建議第2季運用30%以內的資金布局債券ETF，又以非投資等級債ETF為多數。

綜合群益、國泰、富邦、中信投信等投信對於第2季看法，建議藉由跨市場配置來掌握潛力資產的表現機會或是掌握收益來源，同時也能分散投資組合風險，可以多加留意的標的包含群益優選非投等債、國泰優選非投等債、主動中信非投等債、主動富邦複合收益等等。

國泰投信表示，從資產配置的角度分析，非投資等級債具備高票息保護與波動度低於股票的特性，適合做為衛星配置，協助投資人降低整體投資組合的震盪壓力。

主動中信非投等債經理人陳昱彰表示，近期非投資等級債市場經歷一波健康修正，參考指數利率回升約80基點，回到約7.3%以上水準，信用利差亦從低點回升至合理區間。隨著評價面重回吸引力，現階段是分批進場鎖定高息收益的黃金時機。

群益投信表示，因川普政策反覆、美伊衝突難解、關稅疑慮等等，都將導致通膨升溫，干擾聯準會政策利率前景，然鑒於全球經濟仍具韌性，聯準會持續上修今明兩年GDP，且企業獲利與資產品質展望仍屬穩健，再加上市場資金依舊偏向寬鬆，再融資風險不高，違約率料將持穩於低位，有利於低存續期間且以領息為主要獲利來源的非投等債表現，投資人亦不妨參考相關ETF。

富邦投信指出，相較股市波動加劇，固定收益市場無論投資等級債或非投資等級債整體表現波動度相對低，具備分散風險與收益來源的功能。透過主動式選債策略，可依市場變化靈活調整配置，精準掌握收益機會，同時有效控管下檔風險，適合作為中長期資產配置的重要一環。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。