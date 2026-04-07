00981T 第四次配息出爐 每受益權單位擬配 0.057 元 4月20日除息

凱基雙核收息債股平衡ETF基金（00981T），迎來掛牌上市以來第四次配息，期前公告出爐，每受益權單位擬配發0.057元，預計4月20日除息，5月15日發放，有意參與除息的投資人，4月17日為最後買進日。

凱基投信表示，3月受中東戰事影響，布蘭特原油報價節節攀高，一度飆破每桶120美元以上，引發市場通膨疑慮，台美股市持續反應市場風險情緒震盪加劇，總計2026年第1季S&P 500指數上下震盪超過635點，總結第1季下跌4.81%；相較之下，台股加權指數第1季雖然上下震盪超過6,000點，但總結2026年第1季收官依然繳出8.09%的正報酬，顯示台股相對有撐。

平衡凱基雙核收息ETF研究團隊指出，3月台灣外銷訂單預估維持38.4%至42.0%的雙位數年增長，隨著AI技術應用將於未來4至5年逐步展開，AI算力需求可望持續強勁，在AI伺服器生態圈佔據領先地位的台灣，有高機率持續受惠。

平衡凱基雙核收息ETF研究團隊表示，展望2026年全年，受惠CSP大廠資本支出持續大幅成長，今年台灣商品出口年增率由6.3%上修至22.2%，GDP年增率同步上修至 7.71%的高水位（註3）。台灣半導體及相關零組件廠商在AI時代逐漸提升附加價值，將帶動整體台股企業獲利顯著成長。

平衡凱基雙核收息ETF研究團隊指出，年初科技軟體股遭遇一波債券拋售潮，拖累相關企業發行債券表現；近期則受市場對通貨膨脹的疑慮升高，市場出現低機率的升息預期，3月底美國10年期公債殖利率大幅上揚11個基點，30年期公債殖利率也上升4個基點。

平衡凱基雙核收息ETF研究團隊認為，儘管今年以來市場雜音不斷，整體債券基金仍延續去年的資金淨流入態勢，第1季已連續11周呈現資金淨流入，在市場雜音接續影響債券價格走勢下，帶動今年以來債券信用利差放寬，殖利率同步走高，投資價值隱然浮現，其中未受債券拋售風暴波及、票面利率相對高的BBB級債，尤其值得留意。

荷姆茲海峽封鎖帶來的能源衝擊，後續將對企業獲利及消費力道產生多大連鎖反應，仍將牽動市場情緒，平衡凱基雙核收息ETF研究團隊建議，參與市場成長的同時，仍應做好資產配置，透過股債、區域適度分散，達成穩健資產的效果。在美國企業大規模變現AI投資之前，相對看好獲利優先受惠的台股AI供應鏈族群；在中東戰事推升通膨上行壓力、帶動短期利率波動維持高檔情況下，信評居中、存續天期居中的信用債，將有助提升票息水準、降低利率波動風險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。