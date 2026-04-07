經理費貴1%又怎樣？00981A上市不到1年狂賺108.67%…陳重銘：規模破千億

主動統一台股增長（00981A）成為首檔規模破千億的主動型ETF，實在是太驚人了！上市不到一年以來的報酬高達108.67%，贏了元大台灣50（0050）將近40%。

去年剛推出時，一堆專家學者紛紛預言，主動型因為手續費高昂，報酬率勢必輸給0050，如今報酬率會說話！

儘管00981A經理費比0050多出1%，但是人家一年多賺了40%，夠你繳40年的經理費了！買進ETF不要只是挑手續費低，還是得看報酬率啊！

為何00981A可以大贏0050？可以從成分股來分析，0050有63%多是台積電，完全被台積電綁架，其它49檔只能分到37%的權重。像是去年大漲4.5倍的台光電，在0050裡面僅1.14%權重，能有多少貢獻？不到5%啊！如果是11.4%該多好？但是權重都被台積電霸佔了！

反觀主動型的00981A，單一成分股權重不會超過10%，也就避免被台積電獨佔，其它成分股有較大的表現空間，這才是它報酬率勝出的主因。

討論ETF，必須要從它的選股邏輯，以及成分股配置來著手，才能有正確的角度，不要只是說「國外研究」，經理費較低…。

當然啦，也有人說主動型會有經理人選股的變數，不會長期都維持穩定？！這點我不否認，因為人不是神仙，多少也會犯錯！但是硬要說經理人一定會犯錯，也是小看了投信的整體戰鬥力。反正我們就用時間來證明，不隨便猜測了！如果擔心的，就分散布局幾檔主動型ETF！

對我來說，因為已經持有台積電，所以我不會再碰市值型ETF（主要成分股是台積電），我反而會布局主動型ETF，來搭配我的台積電持股，這樣可以有互補性。台積電是最賺錢的公司，但並不是報酬率最高的公司！

0050規模1.39兆，是00981A的13倍，面子上贏了不少！

但是0050經理費僅0.1%，00981A卻是1%。0050一年大概拿到13億的經理費，00981A卻是10億元喔，說不定很快就超越0050了，00981A是贏了裡子啊！

我曾經在11塊多買了200張00981A，但是在小賺後就出場了（嚴重後悔中），目前一張也沒有，等將來有緣再續吧！

主動型ETF因為經理費較高，對投信來說是大補帖，肯定會不斷的推出新商品。將來它們在良性的競爭下，有機會帶給投資人更好的報酬。

◎感謝 不敗教主-陳重銘 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

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