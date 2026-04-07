市值投資再進化 統一新 ETF 四大面向追超額報酬

統一投信，將推出統一台股升級50主動式ETF（00403A），預計4月22至24日募集繳款。00403A主打市值投資再進化，將從四大面向著手，包括汰弱、增強、靈活、彈性，升級市值投資概念，為投資人追求超額報酬。

統一台股升級50主動式ETF（00403A）將透過四大面向優化，分別為汰換弱勢、增強動能、靈活調整、持股彈性，打造升級版台股市值50投資組合，增強投資效率。首先是汰弱，在基礎的市值因子上，增加個股成長性及財務因子，汰換弱勢股；第二為增強，對於成長前景佳的個股，將調高其權重，若非市值前50大個股，也將納入持股，增持強勢股，強化投資組合動能；第三個強化面向是靈活，將發揮主動操作優勢，根據產業發展方向、個股間版圖消長、供應鏈變化等，透過靈活換股，保持投資組合成長性；第四則是彈性，將因時制宜，即時監測全球政經環境突變、市場行情轉換、主流趨勢變化，彈性調整持股比例，讓投資組合緊貼市場脈動。

統一台股升級50主動式ETF（00403A）將於4月22至24日募集繳款，預計5月12日掛牌，但實際掛牌日以取得主管機關核發同意函為準。00403A發行價每股10元，募集繳款期間，每張1萬元。若投資人在統一投信官網申購，還可享有零手續費優惠。00403A配息機制為季配息，保管銀行為彰化銀行。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。