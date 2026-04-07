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算力盡頭是電力！科技廠自己發電…詹璇依：009805與009819雙引擎大腦心臟一次抓

聯合新聞網／ 詹璇依 基金小姐姐
財經主持人詹璇依呼應川普與馬斯克觀點，點出「算力的盡頭就是電力」的AI發展關鍵，建議投資人布局009805或009819等電力與算力ETF。中央社
財經主持人詹璇依呼應川普與馬斯克觀點，點出「算力的盡頭就是電力」的AI發展關鍵，建議投資人布局009805或009819等電力與算力ETF。中央社

針對美國前總統川普在國情諮文中提到，科技大廠應自行興建發電廠一事，引發市場討論。

財經主持人詹璇依在影音中表示，這段發言背後其實反映出AI產業的核心問題，「現在AI發展很重要，可是其實一句話告訴你，算力的盡頭就是電力」，若電力不足，技術發展將難以持續。

她指出，這樣的觀點並非單一政治人物的說法，特斯拉執行長馬斯克過去也曾提醒，除了晶片短缺之外，「以後要擔心的就是電力短缺的問題」，顯示產業已開始關注能源供應對科技發展的影響。

在投資面向上，詹璇依認為，若投資人持有軟體股或科技硬體類股，可以開始關注「算力與電力」相關標的。

她舉例，目前市場上已有布局電力產業的ETF，例如：新光美國電力基建（009805）屬於「純電力」配置，今年表現不錯；

此外，也有結合算力與電力的中信美國數據中心及電力（009819），她形容是「把大腦跟心臟都抓住抓起來」，同時涵蓋AI與能源基礎。

她進一步提到，根據相關指數與回測數據，這類「算力加電力」的產品，表現甚至優於純電力、純算力，甚至高於納斯達克指數，強調其訴求在於成長性。

最後，詹璇依指出，美國電網目前已使用約四、五十年，基礎建設老舊，未來可能迎來大規模翻新機會。

她認為，透過電力系統升級，才能支撐算力快速成長，進一步推動AI發展，並改變人類生活型態，因此她直言，「所以川普是認真的」。

◎感謝 財經主持人 詹璇依 授權改寫（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

009805新光美國電力基建 009819中信美國數據中心及電力 ETF 川普 特斯拉 馬斯克 AI

詹璇依 基金小姐姐

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