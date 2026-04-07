算力盡頭是電力！科技廠自己發電…詹璇依：009805與009819雙引擎大腦心臟一次抓

針對美國前總統川普在國情諮文中提到，科技大廠應自行興建發電廠一事，引發市場討論。

財經主持人詹璇依在影音中表示，這段發言背後其實反映出AI產業的核心問題，「現在AI發展很重要，可是其實一句話告訴你，算力的盡頭就是電力」，若電力不足，技術發展將難以持續。

她指出，這樣的觀點並非單一政治人物的說法，特斯拉執行長馬斯克過去也曾提醒，除了晶片短缺之外，「以後要擔心的就是電力短缺的問題」，顯示產業已開始關注能源供應對科技發展的影響。

在投資面向上，詹璇依認為，若投資人持有軟體股或科技硬體類股，可以開始關注「算力與電力」相關標的。

她進一步提到，根據相關指數與回測數據，這類「算力加電力」的產品，表現甚至優於純電力、純算力，甚至高於納斯達克指數，強調其訴求在於成長性。

最後，詹璇依指出，美國電網目前已使用約四、五十年，基礎建設老舊，未來可能迎來大規模翻新機會。

她認為，透過電力系統升級，才能支撐算力快速成長，進一步推動AI發展，並改變人類生活型態，因此她直言，「所以川普是認真的」。

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