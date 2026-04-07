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120萬00878、00919、0056打造月領一萬現金流！存股哥嘆：觀望2年錯失台股3萬點

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
存股哥分享第一季喜領18.6萬股息並盤點月配三本柱，指出月領一萬現金流成本已降至120萬以內。記者陳正興／攝影
存股哥分享第一季喜領18.6萬股息並盤點月配三本柱，指出月領一萬現金流成本已降至120萬以內。記者陳正興／攝影

2026第一季結束了，2月到3月走勢整個呈現完全不同的樣貌，不過總體來說我還是收穫頗豐，第一季領了18.6萬股息，第二季破20萬應該沒問題，今年則是上看90萬。

季初照慣例整理目前月月配三本柱，月配一萬要幾張，做這個系列也不完全是要逐季去精算月配一萬需要的張數，仍是回歸存股的初衷，去長期持有優質標的，藉此創造現金流

以目前最新公告配息為基準，要拿到月月配一萬的股息現金流，所需成本還不到120萬，相較於去年第四季少了約11萬，當然這要歸功於升息還有股價上漲的關係，其實以一般上班族、小資族來看的話，這些成本應該不算是相當高的門檻。

上禮拜我收到一則訊息，他跟我說觀望了2年終於要開始存股了，這個老鐵說過去一直怕存高股息在左手換右手、存市值型又怕買在高點，結果看了2年大盤從18,000點漲到破3萬點，覺得自己錯失了很多機會也浪費了2年。

千里之行始於足下，如果不跨出第一步，那跟目標的距離永遠也不會改變，把眼光放長遠，專注於往自己的目標邁進，不只是存股，人生各個領域都是如此。

以最近配息及當下股價為基準，過去配息不代表未來配息。

◎感謝 槓桿存股哥 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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