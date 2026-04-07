中信投信 AI 新基建投資艦隊 新成員009819開募

生成式AI應用日漸普及，尤其是Agentic AI，目前已發展到可用階段，例如前陣子爆紅的「龍蝦」OpenClaw，到近期引發熱潮而必須限流的Claude Code，凸顯隨著AI易用性提高，對於算力與電力的需求將呈現猛爆性成長。中國信託投信推出中信美國數據中心及電力ETF基金（009819），4月7日至10日開始募集，聚焦算力與電力兩大AI新基建投資主題，全方位領航AI投資先機。。

009819經理人陳雯卿表示，自Open AI的ChatGPT問世以來，越來越多的AI模型如雨後春筍般出現，去（2025）年Google的Gemini Pro模型釋出後，一度震撼市場，不過近期最火紅的，則是Anthropic的Claude，因其Claude Code、Claude Cowork等功能，讓AI脫離過往的問答，已可以與使用者協作，更貼近Agentic AI的應用。這除了凸顯AI科技日進千里外，也代表將大幅提高Token消耗與運算需求。

陳雯卿指出，隨著AI運算跨入百家爭鳴階段，花旗預估張量處理器（TPU）、網通晶片等客製晶片（ASIC），未來三年出貨增速將達50%，超過通用型AI晶片。其中網通與客製晶片領頭羊博通（Broadcom）作為Google TPU長年關鍵合作夥伴，有望持續受惠Google在內多家廠商的TPU訂單。不僅如此，博通亦為網通技術的領導廠商，在重視傳輸速度的AI時代，網通基建更扮演著協助AI突破傳輸高牆的關鍵角色。

此外，龐大的傳輸也帶來巨大的能源消耗。根據統計，單次AI搜尋的耗電量已超越傳統搜尋的20倍，而AI工廠數據中心的耗電量更是傳統中心的30倍以上。美國銀行（BOA）預計，在數據中心與機櫃設計趨向緊湊的驅動下，2030年之前美國數據中心電力需求將以17%的速度高速成長[1]。目前從電力周邊設備到核心發電裝置，皆已出現供不應求的警訊。特斯拉執行長馬斯克也曾預言，繼晶片短缺後，市場將面臨變壓器與電力的短缺。

目前，各家巨頭企業正以多元方式如購電協議（PPA）、直接收購等，競相鎖定充沛電力，支應AI的長遠發展。例如，臉書（Meta）即向美國最大核電廠營運商星座能源（Constellation Energy）溢價採購20年核電供應、亞馬遜（Amazon）也投資5億美元，與Dominion Energy共同開發小型模組化反應爐，確保首批購電權，都是為確保長遠穩定的電力供應。

對此，陳雯卿指出，AI多元且得以延伸應用的前提，需得力於更大規模的數據中心以及電力供應。根據摩根大通（JP Morgan）預測[2]，未來5年雲端服務商須花費5.3兆美元，才得支應AI基礎建設投資。以目前AI巨頭的現金流尚能獨自支應，但未來五年需有各方資金投入。這凸顯出數據中心、能源等AI新基建企業，可望享受兆元級投資、擴產紅利。因此，009819納入運算與電力，更涵蓋網通技術，確保投資組合能全方位捕捉AI運行的每一環節。

中國信託投信表示，輝達執行長黃仁勳日前提出的AI產業五層架構論指出，基礎建設、能源等底層架構為AI發展之本，若缺乏能源、晶片及基礎建設（即數據中心），後續模型、應用均將難以落實。這次推出的009819，精選營收來自雲端與電力基建的產業龍頭，其前十大成分股不僅涵蓋博通，還囊括了全球發電設備與電網巨頭奇異維諾瓦（GE Vernova）、星座能源，以及全球最大再生能源供應商新紀元能源（NextEra Energy）等，這些都是支撐AI未來發展的關鍵基礎建設新星公司。

中國信託投信表示，009819搭配中信現有的半導體ETF：中信關鍵半導體（00891）、中信日本半導體(00954)、中信上游半導體（00941）及中信電池及儲能（00902），中信投信已組成陣容最強大的AI新基建投資艦隊，協助投資人從晶片運算、能源儲存到基建電力，全方位領航AI投資先機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。