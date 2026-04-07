0056配息1元底氣哪來？陳重銘精算平準金直言：領息還是老ETF好

＊原文發文時間為4月2日

元大高股息（0056）最新宣布配息1元，引發市場關注。不敗教主陳重銘在影音中指出，以目前股價換算，單次配息率約為2.6%，由於採季配息制度，「年化就超過有10%」，高配息表現亮眼，但是否能長期維持，仍需觀察ETF的內部結構。

他進一步說明，關鍵在於ETF的兩項指標：

不過，陳重銘也提醒，高配息不代表一定能順利填息。他表示，「能不能填息你要看國際、看台灣大盤的趨勢」，整體市場環境仍是關鍵因素，並非單靠ETF本身就能決定。

針對投資策略，他提到，若投資人想透過配息獲利，其實也可以考慮不同操作方式。他說，「你領到股利要賺錢是不是要填息」，但若改在除息後股價回落時進場，「等到他往上填息的時候，你可以賺到價差」，甚至還可能具備稅務上的優勢。

最後他總結指出，0056目前「配息的本錢還是很雄厚」，維持高配息仍具基礎；若以領息為目的，「基本上還是老的ETF會比較好」，因為過去累積的資本相對較多。

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