林哲瑄「報0050」意外引戰！網轟006208「佛系經營」：富邦要裝死多久？

富邦悍將外野手林哲瑄近期因推薦學弟定期定額ETF，意外在網路上引發熱議。儘管林哲瑄原意是分享穩健投資的心路歷程，但此舉卻在PTT股板引爆股民對富邦台50（006208）的強烈不滿。網友抨擊，在死對頭元大台灣50（0050）接連祭出分割與調降管理費等讓利攻勢後，曾主打低內扣優勢的006208竟毫無作為，被質疑已遭投信「放生」。

有網友發文指出，在0050大舉降費初期，富邦曾特地發布影片呼籲投資人「稍等一下」，結果過了許久仍不見實質動作。目前0050不論在品牌力、每股入手價格以及總內扣費率上都展現競爭優勢，導致流動性大幅領先。

原PO直言，現在新進場的投資人根本找不到買006208的理由，更建議006208應考慮轉型為不配息模式或參考華南永昌優選50（009808）走季配息路線，才能重新找回市場定位。

留言區不少資深投資人紛紛倒戈，直言006208的擺爛導致成交量低迷、掛單與滑價問題顯著，更有網友狠酸「高層不願吐出到嘴肥肉」，質疑富邦正全力推銷高費率的主動型ETF，而將老牌權值型產品拋諸後頭。相較於近期因競爭壓力而積極應戰的00662，富邦的按兵不動讓許多長期支持者心灰意冷，表示已將定期定額資金轉向0050。

不過，仍有理性網友提醒，散戶若持股部位不大，0050與006208之間僅約0.01%的內扣差異，實質影響其實非常有限。這派網友認為與其糾結微小的費率差距，不如專注於券商手續費折讓或交易時機的精準度；儘管如此，市場輿論普遍認為，富邦若持續忽視投資人對於分割與降費的期待，恐怕將在激烈的ETF市佔爭奪戰中逐漸失去吸引力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。