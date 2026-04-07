海外 ETF 配息戰況出爐 國泰數位支付服務發放2.75元創高

海外ETF的4月除息戰況出爐，合計共有58檔海外股票ETF、債券ETF、平衡型ETF已公告第一階段配息情況，相關ETF將在17日至23日間陸續除息。其中，國泰數位支付服務每受益權單位擬配發2.75元，以2日收盤換算年度配息殖利率7.6%，配息金額及配息率都創新高。

海外ETF主要有年配、季配以及月月配，在季配部分，單季配息殖利率前七強依序為台新美元銀行債2.54%、國泰優選非投等債2.11%、國泰A級公用債1.61%、中信日經高股息1.61%、元大投資級公司債1.43%、群益投資級金融債1.43%、群益投資級電信債1.43%；而每受益權單位擬配發金額依序為0.8元、0.85元、0.5元、0.2元、0.48元、0.49元、0.525元。

其中，台新美元銀行債的配息金額及配息率都創新高、國泰優選非投等債的擬配發金額打平過去新高，成為亮點。

在月配部分，單月配息殖利率前七強依序為凱基美國非投等債0.59%、主動富邦複合收益0.58%、主動聯博投等入息0.55%、新光BBB投等債20+的0.55%、富邦全球非投等債0.52%、平衡凱基雙核收息0.51%、主動富邦動態入息0.51%；而每受益權單位擬配發金額依序為0.087元、0.06元、0.114元、0.052元、0.199元、0.057元、0.052元。其中，主動富邦複合收益連四月、主動聯博投等入息連七月配發一致金額。

展望後市，國泰投信指出，短期市場波動難免，但從長線趨勢觀察，數位資產於「加密貨幣」、「穩定幣」以及「AI算力商機轉型」三大領域仍具備強勁利多支撐，持續看好數位資產長期趨勢。

至於在債市部分，由於地緣政治不確定性導致通膨預期波動，就業市場亦持續呈現供過於求的狀況，使聯準會降息時點有待觀察，不過，國泰投信現階段仍判斷今年仍有機會降息，中長期貨幣政策方向偏向寬鬆趨勢不變，在利率處於相對高檔之際，債券投資建議回歸收益考量。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。