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海外 ETF 配息戰況出爐 國泰數位支付服務發放2.75元創高

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
海外ETF的4月除息戰況出爐，合計共有58檔海外股票ETF、債券ETF、平衡型ETF已公告第一階段配息情況，相關ETF將在17日至23日間陸續除息。路透
海外ETF的4月除息戰況出爐，合計共有58檔海外股票ETF、債券ETF、平衡型ETF已公告第一階段配息情況，相關ETF將在17日至23日間陸續除息。路透

海外ETF的4月除息戰況出爐，合計共有58檔海外股票ETF、債券ETF、平衡型ETF已公告第一階段配息情況，相關ETF將在17日至23日間陸續除息。其中，國泰數位支付服務每受益權單位擬配發2.75元，以2日收盤換算年度配息殖利率7.6%，配息金額及配息率都創新高。

海外ETF主要有年配、季配以及月月配，在季配部分，單季配息殖利率前七強依序為台新美元銀行債2.54%、國泰優選非投等債2.11%、國泰A級公用債1.61%、中信日經高股息1.61%、元大投資級公司債1.43%、群益投資級金融債1.43%、群益投資級電信債1.43%；而每受益權單位擬配發金額依序為0.8元、0.85元、0.5元、0.2元、0.48元、0.49元、0.525元。

其中，台新美元銀行債的配息金額及配息率都創新高、國泰優選非投等債的擬配發金額打平過去新高，成為亮點。

在月配部分，單月配息殖利率前七強依序為凱基美國非投等債0.59%、主動富邦複合收益0.58%、主動聯博投等入息0.55%、新光BBB投等債20+的0.55%、富邦全球非投等債0.52%、平衡凱基雙核收息0.51%、主動富邦動態入息0.51%；而每受益權單位擬配發金額依序為0.087元、0.06元、0.114元、0.052元、0.199元、0.057元、0.052元。其中，主動富邦複合收益連四月、主動聯博投等入息連七月配發一致金額。

展望後市，國泰投信指出，短期市場波動難免，但從長線趨勢觀察，數位資產於「加密貨幣」、「穩定幣」以及「AI算力商機轉型」三大領域仍具備強勁利多支撐，持續看好數位資產長期趨勢。

至於在債市部分，由於地緣政治不確定性導致通膨預期波動，就業市場亦持續呈現供過於求的狀況，使聯準會降息時點有待觀察，不過，國泰投信現階段仍判斷今年仍有機會降息，中長期貨幣政策方向偏向寬鬆趨勢不變，在利率處於相對高檔之際，債券投資建議回歸收益考量。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

聯準會 通膨 配息

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海外 ETF 配息戰況出爐 國泰數位支付服務發放2.75元創高

海外ETF的4月除息戰況出爐，合計共有58檔海外股票ETF、債券ETF、平衡型ETF已公告第一階段配息情況，相關ETF將在17日至23日間陸續除息。其中，國泰數位支付服務每受益權單位擬配發2.75元，以2日收盤換算年度配息殖利率7.6%，配息金額及配息率都創新高。

反向型 ETF 避險利器

在台股高檔震盪、指數波動加劇之際，市場避險需求升溫，帶動反向ETF交易熱度。元大台灣50反1（00632R）、國泰臺灣加權反1（00664R）成為短線資金布局焦點，投資人可透過反向型台股指數權證介入，靈活因應盤勢變化，擴大短線獲利空間。

台股、美股ETF Q2淘金利器

邁入第2季，綜合元大、群益、國泰、富邦、中信前五大ETF發行商看法，建議運用約七成資金布局股票ETF，首推台股、美股ETF；第2季台股可望呈現震盪偏多格局，投資人宜把握拉回分批布局機會。

非投等債ETF 閃金光

4月公告除息月配息型債券ETF共24檔，其中，年化配息率領先是非投資等級債券ETF，前三名依序為：第一金優選非投等債（00981B）年化配息率達8.14%、主動中信非投等債（00981D）達8.12%、凱基美國非投等債（00945B）達7.19%，4月年化配息率都在7%以上。

美股ETF吸金 受益人大增

儘管中東戰事影響多國股市自高檔回檔整理，仍有不少投資人逢低布局海外股票ETF。海外ETF人數今（2026）年來已增加近25.7萬人，總數接近200萬人大關；又以美股ETF最受青睞，今年來受益人數增加近17.6萬人，整體受益人數接近97萬人，人氣最高。

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