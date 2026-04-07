00905年化配息率衝12.2%

隨著中東地緣政治衝突升溫，加上美國通膨數據居高不下、非農就業表現強勁推升美債殖利率，外資操作轉趨保守，全球資金避險情緒轉濃。在台股跟隨國際股市震盪加劇之際，4月台股ETF除息大秀正式鳴槍。

法人觀察，面對多空交戰的盤勢，市場資金正悄悄出現板塊挪移，投資策略從單純追求高股息，轉向重視防禦與反彈能力，帶動具備進階選股機制的ETF成為市場焦點。

盤點這次參與4月除息的13檔標的，在扣除主題型產品後，市值型ETF的配息與資本利得表現格外突出。其中，FT臺灣Smart ETF（00905）與中信台灣智慧50ETF（00912）本次預估年化配息率均上看12.2%，在同類別中居冠。此外，00905年初至今繳出逾43%的優異報酬，顯示市值型產品在多頭與震盪交錯的環境中，透過Smart Beta多因子模型選股，不僅能在盤勢修正後快速反彈，更展現了攻守兼備的韌性。

另一方面，配息來源的健康度也是本波除息潮的檢視重點。法人指出，如00905等標的，主要透過選股創造資本利得作為配息基礎，落實「有賺再配」的模式，不僅大幅降低配發本金的疑慮，更契合市場對於「不吃老本」的長線投資期待，凸顯市值型ETF在波動市況下，配息與資本利得雙雙展現優勢。

傳統高股息ETF方面，指標標的元大高股息ETF（0056）年化配息率達10.5%，今年以來績效6.2%；中信成長高股息ETF（00934）配息率8.2%、年初以來漲幅3%；永豐優息存股ETF（00907）配息率8.1%，績效為負4.3%；台新永續高息中小ETF（00936）配息率6.9%，績效9.7%。儘管部分高股息ETF績效表現不一，但其穩健的現金流仍受存股族青睞。

至於主動式ETF，本次除息名單中的主動安聯台灣高息ETF（00984A）年化配息率，年初至今績效更高達26.5%，主動選股策略在波動市況下亦具備高度吸引力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。