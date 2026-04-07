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00905年化配息率衝12.2%

經濟日報／ 王奐敏

隨著中東地緣政治衝突升溫，加上美國通膨數據居高不下、非農就業表現強勁推升美債殖利率，外資操作轉趨保守，全球資金避險情緒轉濃。在台股跟隨國際股市震盪加劇之際，4月台股ETF除息大秀正式鳴槍。

法人觀察，面對多空交戰的盤勢，市場資金正悄悄出現板塊挪移，投資策略從單純追求高股息，轉向重視防禦與反彈能力，帶動具備進階選股機制的ETF成為市場焦點。

盤點這次參與4月除息的13檔標的，在扣除主題型產品後，市值型ETF的配息與資本利得表現格外突出。其中，FT臺灣Smart ETF（00905）與中信台灣智慧50ETF（00912）本次預估年化配息率均上看12.2%，在同類別中居冠。此外，00905年初至今繳出逾43%的優異報酬，顯示市值型產品在多頭與震盪交錯的環境中，透過Smart Beta多因子模型選股，不僅能在盤勢修正後快速反彈，更展現了攻守兼備的韌性。

另一方面，配息來源的健康度也是本波除息潮的檢視重點。法人指出，如00905等標的，主要透過選股創造資本利得作為配息基礎，落實「有賺再配」的模式，不僅大幅降低配發本金的疑慮，更契合市場對於「不吃老本」的長線投資期待，凸顯市值型ETF在波動市況下，配息與資本利得雙雙展現優勢。

傳統高股息ETF方面，指標標的元大高股息ETF（0056）年化配息率達10.5%，今年以來績效6.2%；中信成長高股息ETF（00934）配息率8.2%、年初以來漲幅3%；永豐優息存股ETF（00907）配息率8.1%，績效為負4.3%；台新永續高息中小ETF（00936）配息率6.9%，績效9.7%。儘管部分高股息ETF績效表現不一，但其穩健的現金流仍受存股族青睞。

至於主動式ETF，本次除息名單中的主動安聯台灣高息ETF（00984A）年化配息率，年初至今績效更高達26.5%，主動選股策略在波動市況下亦具備高度吸引力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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海外 ETF 配息戰況出爐 國泰數位支付服務發放2.75元創高

海外ETF的4月除息戰況出爐，合計共有58檔海外股票ETF、債券ETF、平衡型ETF已公告第一階段配息情況，相關ETF將在17日至23日間陸續除息。其中，國泰數位支付服務每受益權單位擬配發2.75元，以2日收盤換算年度配息殖利率7.6%，配息金額及配息率都創新高。

反向型 ETF 避險利器

在台股高檔震盪、指數波動加劇之際，市場避險需求升溫，帶動反向ETF交易熱度。元大台灣50反1（00632R）、國泰臺灣加權反1（00664R）成為短線資金布局焦點，投資人可透過反向型台股指數權證介入，靈活因應盤勢變化，擴大短線獲利空間。

台股、美股ETF Q2淘金利器

邁入第2季，綜合元大、群益、國泰、富邦、中信前五大ETF發行商看法，建議運用約七成資金布局股票ETF，首推台股、美股ETF；第2季台股可望呈現震盪偏多格局，投資人宜把握拉回分批布局機會。

非投等債ETF 閃金光

4月公告除息月配息型債券ETF共24檔，其中，年化配息率領先是非投資等級債券ETF，前三名依序為：第一金優選非投等債（00981B）年化配息率達8.14%、主動中信非投等債（00981D）達8.12%、凱基美國非投等債（00945B）達7.19%，4月年化配息率都在7%以上。

美股ETF吸金 受益人大增

儘管中東戰事影響多國股市自高檔回檔整理，仍有不少投資人逢低布局海外股票ETF。海外ETF人數今（2026）年來已增加近25.7萬人，總數接近200萬人大關；又以美股ETF最受青睞，今年來受益人數增加近17.6萬人，整體受益人數接近97萬人，人氣最高。

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