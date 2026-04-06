月配ETF提供穩定現金流 這幾檔股債ETF年化配息率逾8%吸睛

投信業者陸續公告4月ETF配息，對於期待每月現金流的投資人而言，月配息ETF仍具吸引力。根據統計，目前有復華台灣科技優息（00929）、中信成長高股息（00934）、中信亞太高股息（00964）的年化配息率在8%以上，其中00964年化配息率更上看9%，位於高股息ETF前段班。

除了股票型ETF，月配債券ETF也有站上8%的產品，如主動中信非投等債（00981D）、第一金優選非投債（00981B）等，提供現金流需求族群更多選擇。

00934經理人張圭慧表示，2026年第1季儘管美伊戰爭短期牽動台股回檔，但整體加權報酬指數仍錄得9.79%漲幅，顯示資金對台灣核心產業的信心不減，其中半導體族群表現尤為突出，反映AI浪潮仍持續驅動市場走勢。根據工研院預測指出，在生成式與代理式AI推動下，2026年Foundry 2.0市場規模可望突破3,600億美元、年增率達17%，意味先進製程與異質整合封裝需求將續攀升，台灣半導體產業長期動能可望延續。

張圭慧分析，產業龍頭在此趨勢下仍具結構性受惠條件，包括先進製程與先進封裝供需緊俏、AI晶片與高效運算需求擴張等，皆可能帶動供應鏈在未來一段時間維持較高的資本支出與接單能見度。隨AI進入新階段、算力需求更強，半導體產業有望進入新一輪成長周期，投資配置上也可留意兼具股息與成長屬性的標的。

海外高股息同樣在追求收益與分散風險訴求下受到關注。00964經理人張苡琤表示，2026年第1季全球股市雖受美伊戰爭影響短線回檔、亞股也出現震盪，主要源於地緣政治干擾與前期漲多後的獲利了結，但基本面並未出現反轉。亞太市場的科技股供應鏈在全球AI發展中扮演關鍵角色，雖然AI可能使部分傳統軟體企業面臨估值調整，但AI發展離不開硬體，亞太地區科技股可視為全球AI的「軍火庫」。

張苡琤說明，00964配置以港股、台股、韓股為主，透過區域分散降低單一市場波動，同時以高股息策略在震盪市況中提供相對穩健的收益來源。根據中國信託投信公告，00964每單位擬配息0.1元，年化殖利率約9%，凸顯收益優勢。

理財專家指出，月配息ETF之所以受到現金流族群青睞，除了配息節奏貼近生活收支，也便於與其他不同除息時點的產品搭配，打造更平滑的領息曲線。不過專家也提醒，年化配息率屬試算值，會隨配息金額、除息前淨值變動而上下波動，且ETF除息時淨值會同步扣除配息金額，投資人不宜僅以單次高配息推估長期報酬，仍須回到投資組合的總報酬、波動與填息能力綜合評估。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。