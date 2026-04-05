台股、美股ETF Q2淘金利器

邁入第2季，綜合元大、群益、國泰、富邦、中信前五大ETF發行商看法，建議運用約七成資金布局股票ETF，首推台股、美股ETF；第2季台股可望呈現震盪偏多格局，投資人宜把握拉回分批布局機會。

台股部分，中信關鍵半導體經理人張圭慧表示，儘管美伊戰爭短期牽動台股回檔，但第1季整體加權報酬指數仍有9.7%漲幅，顯示資金對台灣核心產業的信心不減，其中，半導體族群表現尤為突出，反映AI浪潮仍持續驅動市場走勢。

富邦投信指出，短線雖仍受國際資金流動與地緣政治影響而波動，但在基本面穩健與產業趨勢明確支撐下，第2季台股可望呈現震盪偏多格局，建議投資人把握拉回分批布局機會。

群益投信表示，短期來看，在中東戰爭的影響下，台股波動難免，長期而言，全球AI發展大勢未變，雲端服務業者（CSP）資本支出仍在增加，加上相關應用持續落地下，長期發展明確，需求與訂單透明度仍高，有助台灣出口表現與經濟增長。產業方面，預期包含載板、設備、半導體、光通訊、記憶體等相關族群仍將持續受惠產業趨勢的發展，表現值得保持留意。

主動元大AI新經濟研究團隊表示，主動式ETF優勢在於可在指數選股之外，主動參與強勢題材，以及伺機布局崛起中的AI新經濟企業，適合積極型、追求超額報酬的投資人。

國泰費城半導體經理人李翰林表示，受惠AI產業長線成長趨勢，即便短期股價波動加劇，AI軍備競賽主軸未變，回檔反而有助於中長期布局半導體成長紅利，建議投資人可把握市場震盪時逢低加碼布局。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。