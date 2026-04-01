快訊

WBC國手出包！3球星深夜飯店喧嘩挨轟「像猴子」 樂天致歉：已處分

外送員遭混凝土車輾成兩截慘死 新影片視角曝摔車前疑「比手勢」

王子又出事！昔捲粿粿婚變 今爆閃兵遭警方拘提、住處被搜索

聽新聞
0:00 / 0:00

美伊有望停戰促亞股反攻！日經狂飆逾2000點…00954與00951強漲4％

聯合新聞網／ 綜合報導
美伊有望停戰帶動亞股狂飆與日經收復53000點，專家看好TurboQuant等新技術將促進AI推論需求與記憶體擴產潮，建議分批布局日本半導體ETF參與長線成長。圖／本報資料照片
美伊有望停戰帶動亞股狂飆與日經收復53000點，專家看好TurboQuant等新技術將促進AI推論需求與記憶體擴產潮，建議分批布局日本半導體ETF參與長線成長。圖／本報資料照片

受惠美伊可望停戰，地緣政治風險大幅趨緩，國際油價應聲下跌，美股昨晚迎來報復性反彈，激勵亞洲股市今（1日）全面反攻。韓股一度觸發熔斷，日經指數狂飆超過2000點，強勢收復53000點大關，其中日本半導體類股表現最為強勁。台股掛牌的日本半導體相關ETF同步勁揚，中信日本半導體ETF（00954）與台新日本半導體ETF（00951）漲幅皆超過4%，而戰事期間相對持穩的中信日本商社ETF（00955），今日漲幅也有2.5%以上，展現投資人對AI與半導體設備需求持續樂觀的信心。

日本半導體族群強勢表態，00954經理人許家瑜指出，地緣風險反覆雖影響短期投資情緒，但AI擴產與應用普及的長期趨勢未變，記憶體擴產潮持續進行中，Bernstein預估2028年全球不含中國的DRAM設備支出將達760億美元，較2025年的300億美元成長逾150%。據此，Bernstein同步調升東京Electron（TEL）與Kokusai目標價至56,800日圓與8,620日圓，以3月27日收盤價計算，隱含上漲空間分別達45%與60%。

近期Google發表TurboQuant演算法，引發市場對記憶體需求的疑慮，但許家瑜認為，此技術本質上是以提升同一硬體的利用效率，服務更多使用者並處理更長的文本，而非讓硬體本身不再被需要。效率提升反而有機會促進更大規模的總體需求，概念類似去年初DeepSeek事件，事後證明降低推論成本並未衝擊對GPU的需求，反而刺激更廣泛的AI使用。因此，她仍然看好記憶體擴產潮下，受惠確定性高的半導體設備族群。

許家瑜進一步點出AI需求核心邏輯。她說明，大型語言模型在上線前需經過訓練階段，一次性消耗大量算力與電力；而實際應用中的問答、圖影生成、代理式AI乃至自駕車等，都仰賴推論（inference）才能運作，推論需求遠大於訓練。Token則是AI計算的基本單位，將人類語言轉化為模型可懂的語言，AI公司透過token定價收取算力費用。雖然各家token價格趨於便宜，但這正是普及化關鍵，將帶動使用量大幅成長。

她總結，製造AI晶片的技術會繼續進步，讓每顆AI晶片能做更多的運算。隨著AI應用普及化，推論需求會持續暴增，token變便宜的同時促進使用量大幅成長。在AI從軟體跨向硬體、數據中心持續增添柴火的趨勢下，日本半導體設備供應鏈的長期優勢無可取代，投資人可透過相關ETF穩健參與這波結構性成長。

市場人士指出，今日亞股反攻除地緣風險緩解外，AI設備與記憶體擴產敘事重啟是關鍵推力。惟全球股市波動仍大，投資人應留意油價、地緣政治最新發展及美股後續走勢，建議依個人風險承受度分批布局。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00954中信日本半導體 日經 亞股 美股 半導體

延伸閱讀

謝金河開示特斯拉與輝達轉弱！網狂讚能安心睡了：神一般的反指標

VT單日飆漲3％超罕見！Jet Lee打臉抄底仔：錯過昨天今年報酬率恐直接輸大盤

月薪3萬怎麼財富自由？存股哥靠借貸存股37歲開除老闆：沒用槓桿現在還是社畜

美伊戰事準備落幕？川普明確表態撤軍時程…股民樂觀上看40000點

相關新聞

美伊有望停戰促亞股反攻！日經狂飆逾2000點…00954與00951強漲4％

美伊有望停戰帶動亞洲股市反彈，日經指數飆升逾2000點。台股相關ETF如中信日本半導體ETF（00954）和台新日本半導體ETF（00951）漲幅超過4%。市場對AI及半導體設備需求仍持樂觀態度，專家預測記憶體擴產潮將持續。

VT單日飆漲3％超罕見！Jet Lee打臉抄底仔：錯過昨天今年報酬率恐直接輸大盤

VT單日漲幅達3%，市場反應熱烈，引發投資者熱議。Jet Lee警告，若錯過此漲幅，將可能影響今年報酬率，導致輸給大盤。投資者需建立穩健的投資計劃，以應對市場波動。

00927最新配息0.94元再創新高！ 預估年化配息率16.07%

根據群益投信官網最新配息公告顯示，群益半導體收益（00927）公告第12次配息資訊，本次預估每股配發金額為0.94元，連兩季配息金額再創新高。若以3月31日收盤價23.4元來推算，預估單次配息率近4.02%，年化配息率約16.07%。除息日訂4月20日，想參與00927領息的投資人，最晚需在4月17日買進，收益分配發放日則訂5月15日。

證交所：非投資等級債券ETF 提供多元收益新選擇

在全球金融市場波動頻繁的環境下，投資人越來越重視資產配置與多元收益來源。近年非投資等級債券ETF成為投資人在市場中追求收益的配置標的之一。這類產品結合債券定期領息的特性，又具備ETF買賣方便的優點，讓一般投資人參與全球債券市場變得更簡單便利。

兒童投資熱潮 元大證：開戶數年增35%、0050成小小存股族首選

隨著台股交易熱絡，帶動兒童理財投資市場強勁成長動能。根據元大證券最新統計，2025年12歲以下兒童開戶數年增率突破三成，且開戶年齡持續下探，平均開戶年齡僅6歲，反映家長的理財規劃更積極加速「向下扎根」，提早為孩子啟動長線資產布局，為未來的教育金打基礎。

主動式ETF人氣旺 受益人規模雙創高

根據集保戶股權分散3月27日最新統計資料顯示，23檔主動式ETF受益人數上周增加71,373人，已連續23周創新高，總人數來到1,248,796人，統計2026年來已增加549,054人。除了受益人數外，整體規模今年來增加1,108.2億元，總規模也創新高來到2,803.7億元，若加上3月新募集的包括主動群益美國增長（00997A）在內有七檔，主動式ETF規模挑戰3,000億大關指日可待。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。