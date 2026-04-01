美伊有望停戰促亞股反攻！日經狂飆逾2000點…00954與00951強漲4％

受惠美伊可望停戰，地緣政治風險大幅趨緩，國際油價應聲下跌，美股昨晚迎來報復性反彈，激勵亞洲股市今（1日）全面反攻。韓股一度觸發熔斷，日經指數狂飆超過2000點，強勢收復53000點大關，其中日本半導體類股表現最為強勁。台股掛牌的日本半導體相關ETF同步勁揚，中信日本半導體ETF（00954）與台新日本半導體ETF（00951）漲幅皆超過4%，而戰事期間相對持穩的中信日本商社ETF（00955），今日漲幅也有2.5%以上，展現投資人對AI與半導體設備需求持續樂觀的信心。

日本半導體族群強勢表態，00954經理人許家瑜指出，地緣風險反覆雖影響短期投資情緒，但AI擴產與應用普及的長期趨勢未變，記憶體擴產潮持續進行中，Bernstein預估2028年全球不含中國的DRAM設備支出將達760億美元，較2025年的300億美元成長逾150%。據此，Bernstein同步調升東京Electron（TEL）與Kokusai目標價至56,800日圓與8,620日圓，以3月27日收盤價計算，隱含上漲空間分別達45%與60%。

近期Google發表TurboQuant演算法，引發市場對記憶體需求的疑慮，但許家瑜認為，此技術本質上是以提升同一硬體的利用效率，服務更多使用者並處理更長的文本，而非讓硬體本身不再被需要。效率提升反而有機會促進更大規模的總體需求，概念類似去年初DeepSeek事件，事後證明降低推論成本並未衝擊對GPU的需求，反而刺激更廣泛的AI使用。因此，她仍然看好記憶體擴產潮下，受惠確定性高的半導體設備族群。

許家瑜進一步點出AI需求核心邏輯。她說明，大型語言模型在上線前需經過訓練階段，一次性消耗大量算力與電力；而實際應用中的問答、圖影生成、代理式AI乃至自駕車等，都仰賴推論（inference）才能運作，推論需求遠大於訓練。Token則是AI計算的基本單位，將人類語言轉化為模型可懂的語言，AI公司透過token定價收取算力費用。雖然各家token價格趨於便宜，但這正是普及化關鍵，將帶動使用量大幅成長。

她總結，製造AI晶片的技術會繼續進步，讓每顆AI晶片能做更多的運算。隨著AI應用普及化，推論需求會持續暴增，token變便宜的同時促進使用量大幅成長。在AI從軟體跨向硬體、數據中心持續增添柴火的趨勢下，日本半導體設備供應鏈的長期優勢無可取代，投資人可透過相關ETF穩健參與這波結構性成長。

市場人士指出，今日亞股反攻除地緣風險緩解外，AI設備與記憶體擴產敘事重啟是關鍵推力。惟全球股市波動仍大，投資人應留意油價、地緣政治最新發展及美股後續走勢，建議依個人風險承受度分批布局。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。