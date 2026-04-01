快訊

WBC國手出包！3球星深夜飯店喧嘩挨轟「像猴子」 樂天致歉：已處分

外送員遭混凝土車輾成兩截慘死 新影片視角曝摔車前疑「比手勢」

王子又出事！昔捲粿粿婚變 今爆閃兵遭警方拘提、住處被搜索

聽新聞
0:00 / 0:00

台股劇烈震盪頻繁 主動式ETF彎腰撿鑽石

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

國泰投信指出，2026年第1季末，台股遭受「外部地緣政治」與「內部清明連假」雙重干擾，受伊朗以色列軍事緊張影響，避險情緒推升油金價格，美股科技股承壓，導致台股同步回檔，因評價面重估而進入整理期，操作需嚴防非理性拋售。

國泰金控總經理李長庚在法說會上提出「災難投資法」，認為當戰爭持續進行時，或許投資人可以將此時視為一個進場的機會點。主動國泰動能高息（00400A）經理人梁恩溢則表示，面對短期震盪，投資人應保持冷靜，避免在情緒恐慌時過度減碼，台股正處於「短線看消息、長線看基本面」的轉折點，隨著AI代理人技術正式導入實體產線與高階商務審核，整體產業的生產力將迎來爆發性成長。在市場波動加劇之際，透過分批布局策略，聚焦具備高護城河、高毛利與高現金流的標的，方能實踐「災難投資法」，提高於2026年收割成長紅利的機會。

值得注意的是，國泰投信旗下第一檔主動式台股ETF「主動國泰動能高息」已經在3月25日成功完成基金募集，面臨3月底這波地緣政治引發的非理性修正，00400A經理人梁恩溢指出，市場恐慌帶來的股價回檔，對剛握有充足現金準備進場的主動式基金而言，可視為是「彎腰撿鑽石」的布局良機。不同於被動指數必須在固定時間，以固定權重進場，00400A能利用主動管理的靈活性，在市場評價下修之際，精準承接基本面良好、卻因大盤拖累而跌破月線的「績優股」，以更具競爭力的持有成本，為投資人搶先卡位下一波AI熱潮的起漲點。

主動國泰動能高息經理人梁恩溢說明，00400A採取主動管理優勢，預計將從1,900多檔台股中，精選50-60檔核心成分股，面對台股震盪加劇與產業快速輪動，00400A具備「成長攻擊、收益防守」雙主流配置策略，並搭配月配息機制，成分股當中的「高息股」可扮演關鍵的緩衝角色，透過篩選具備高股息率與高現金流的標的，有望在大盤震盪時，利用高息股的防禦特質支撐資產價值，成為投資人在波動局勢中布局的理想選擇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

伊朗 以色列 國泰

延伸閱讀

搶攻超跌後反彈契機！ 國泰00663L受益人狂增五成

年輕人不再只買ETF 台股基金逆勢崛起

新主動式ETF 策略大轉變

三檔主動式台股ETF今年漲幅逾25% 輾壓大盤漲幅的14%

相關新聞

美伊有望停戰促亞股反攻！日經狂飆逾2000點…00954與00951強漲4％

美伊有望停戰帶動亞洲股市反彈，日經指數飆升逾2000點。台股相關ETF如中信日本半導體ETF（00954）和台新日本半導體ETF（00951）漲幅超過4%。市場對AI及半導體設備需求仍持樂觀態度，專家預測記憶體擴產潮將持續。

VT單日飆漲3％超罕見！Jet Lee打臉抄底仔：錯過昨天今年報酬率恐直接輸大盤

VT單日漲幅達3%，市場反應熱烈，引發投資者熱議。Jet Lee警告，若錯過此漲幅，將可能影響今年報酬率，導致輸給大盤。投資者需建立穩健的投資計劃，以應對市場波動。

00927最新配息0.94元再創新高！ 預估年化配息率16.07%

根據群益投信官網最新配息公告顯示，群益半導體收益（00927）公告第12次配息資訊，本次預估每股配發金額為0.94元，連兩季配息金額再創新高。若以3月31日收盤價23.4元來推算，預估單次配息率近4.02%，年化配息率約16.07%。除息日訂4月20日，想參與00927領息的投資人，最晚需在4月17日買進，收益分配發放日則訂5月15日。

證交所：非投資等級債券ETF 提供多元收益新選擇

在全球金融市場波動頻繁的環境下，投資人越來越重視資產配置與多元收益來源。近年非投資等級債券ETF成為投資人在市場中追求收益的配置標的之一。這類產品結合債券定期領息的特性，又具備ETF買賣方便的優點，讓一般投資人參與全球債券市場變得更簡單便利。

兒童投資熱潮 元大證：開戶數年增35%、0050成小小存股族首選

隨著台股交易熱絡，帶動兒童理財投資市場強勁成長動能。根據元大證券最新統計，2025年12歲以下兒童開戶數年增率突破三成，且開戶年齡持續下探，平均開戶年齡僅6歲，反映家長的理財規劃更積極加速「向下扎根」，提早為孩子啟動長線資產布局，為未來的教育金打基礎。

主動式ETF人氣旺 受益人規模雙創高

根據集保戶股權分散3月27日最新統計資料顯示，23檔主動式ETF受益人數上周增加71,373人，已連續23周創新高，總人數來到1,248,796人，統計2026年來已增加549,054人。除了受益人數外，整體規模今年來增加1,108.2億元，總規模也創新高來到2,803.7億元，若加上3月新募集的包括主動群益美國增長（00997A）在內有七檔，主動式ETF規模挑戰3,000億大關指日可待。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。