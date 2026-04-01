台股劇烈震盪頻繁 主動式ETF彎腰撿鑽石

國泰投信指出，2026年第1季末，台股遭受「外部地緣政治」與「內部清明連假」雙重干擾，受伊朗與以色列軍事緊張影響，避險情緒推升油金價格，美股科技股承壓，導致台股同步回檔，因評價面重估而進入整理期，操作需嚴防非理性拋售。

國泰金控總經理李長庚在法說會上提出「災難投資法」，認為當戰爭持續進行時，或許投資人可以將此時視為一個進場的機會點。主動國泰動能高息（00400A）經理人梁恩溢則表示，面對短期震盪，投資人應保持冷靜，避免在情緒恐慌時過度減碼，台股正處於「短線看消息、長線看基本面」的轉折點，隨著AI代理人技術正式導入實體產線與高階商務審核，整體產業的生產力將迎來爆發性成長。在市場波動加劇之際，透過分批布局策略，聚焦具備高護城河、高毛利與高現金流的標的，方能實踐「災難投資法」，提高於2026年收割成長紅利的機會。

值得注意的是，國泰投信旗下第一檔主動式台股ETF「主動國泰動能高息」已經在3月25日成功完成基金募集，面臨3月底這波地緣政治引發的非理性修正，00400A經理人梁恩溢指出，市場恐慌帶來的股價回檔，對剛握有充足現金準備進場的主動式基金而言，可視為是「彎腰撿鑽石」的布局良機。不同於被動指數必須在固定時間，以固定權重進場，00400A能利用主動管理的靈活性，在市場評價下修之際，精準承接基本面良好、卻因大盤拖累而跌破月線的「績優股」，以更具競爭力的持有成本，為投資人搶先卡位下一波AI熱潮的起漲點。

主動國泰動能高息經理人梁恩溢說明，00400A採取主動管理優勢，預計將從1,900多檔台股中，精選50-60檔核心成分股，面對台股震盪加劇與產業快速輪動，00400A具備「成長攻擊、收益防守」雙主流配置策略，並搭配月配息機制，成分股當中的「高息股」可扮演關鍵的緩衝角色，透過篩選具備高股息率與高現金流的標的，有望在大盤震盪時，利用高息股的防禦特質支撐資產價值，成為投資人在波動局勢中布局的理想選擇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。