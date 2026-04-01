00927最新配息0.94元再創新高！ 預估年化配息率16.07%

根據群益投信官網最新配息公告顯示，群益半導體收益（00927）公告第12次配息資訊，本次預估每股配發金額為0.94元，連兩季配息金額再創新高。若以3月31日收盤價23.4元來推算，預估單次配息率近4.02%，年化配息率約16.07%。除息日訂4月20日，想參與00927領息的投資人，最晚需在4月17日買進，收益分配發放日則訂5月15日。

財富管理專家表示，00927追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃半導體收益指數，成分股著重獲利能力、股利發放能力、產業代表性兼備的半導體企業，是台灣首檔結合半導體優勢與高息訴求的台股半導體ETF。00927在每年5月與12月重新審核成分股，以精準掌握半導體高息股，同時搶先布局隔年具股息及股價成長潛力之優質半導體股。

財富管理專家指出，以00927前三大成分股台積電（2330）、聯發科（2454）、日月光投控（3711）為例，皆為享譽全球的半導體供應鏈大廠，整體持股布局橫跨IC設計、晶圓代工與製造、封裝測試等領域，完整涵蓋半導體產業生態系，有助投資人把握半導體產業成長行情，還能兼顧收益需求。

專家指出，00927今年來上漲逾1成，不只位居台股高息ETF績效冠軍，更繳出不俗於市值型ETF的表現。除擁有亮眼報酬，00927自2023年首次配息以來，已經連續12季配息，近兩季更屢次改寫配息新高紀錄，吸引市場關注。此外，觀察過去6次配息情形，00927更達成次次填息，讓投資人息利雙收。因此，在台股近期易受美伊戰事影響下，投資人不妨適度配置00927以掌握半導體、科技股成長行情，並建立收益現金流來源，面對波動也能擁有較佳的抗震力，打造出進可攻退可守的投資組合。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。