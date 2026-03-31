主動台股ETF打敗大盤 專家：市場短線波動 可留意低接機會

台股3月下挫3,643點，修正幅度達10.42%，不過；採取主動選股策略的主動台股ETF表現都優於大盤指數，其中，有四檔主動式台股ETF跌幅在3%以內，包括：主動統一台股增長（00981A）、主動台新優勢成長及主動第一金台股優等，這三檔ETF今（2026）年第1季漲幅達13%至17%，亦名列第1季主動式台股ETF績效領先群。

主動第一金台股優ETF經理人張正中指出，儘管中東戰火升溫，不過，科技產業仍推動新一輪投資週期，雲端服務公司持續加碼AI基礎設施，預估今年美國四大CSP資本支出將達6,176億美元，年增率約六成；台灣電子產業在高階晶片、伺服器、記憶體與散熱等供應鏈環節具備優勢，預期在2027年前持續受惠這波雲端資本支出循環，營運能見度高、獲利動能強。

張正中指出，台股指數短期修正幅度較大，但市場對算力需求不會變少，從雲端巨頭加碼自研晶片，到輝達持續推出高階新品，都帶動供應鏈零組件的規格升級與單價，具有不小調整空間。

AI強勁需求延續，市場預估今、明年台股企業獲利將分別成長三成及兩成水準，為台股後續多頭走勢築起穩固基石，美伊戰爭帶來的波動反而提供低檔進場投資機會。

台新臺灣優勢成長主動式ETF經理人魏永祥表示，台灣在全球供應鏈扮演關鍵地位，產業優勢鮮明，未來不僅在AI半導體具領導地位，在AI伺服器、人形機器人、低軌道衛星亦皆可望成為新護國群山，也帶動具供應鏈優勢的台灣成長股獲利看俏。而獲利成長性較高的企業，也會享有較高的本益比評價，推升上漲動能。

野村臺灣策略高息主動式ETF（00999A）經理人游景德表示，回顧歷史數據，統計2016年以來台股加權指數出現的數次「單月重挫千點以上」情境，雖然當下的利空背景各異，但共同特徵在於，指數跌深後，中長期反而孕育出可觀的反彈空間。

歷史平均顯示，台股在大跌後的一個月與三個月可能仍有反覆整理，但拉長至六個月，平均漲幅已明顯放大，再延伸至一年，表現多數轉為正報酬，顯示「時間」往往成為多方的重要盟友。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。