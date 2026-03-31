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短債ETF資金匯聚 存續期短、對於利率敏感度較低具優勢

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
短天期債券因存續期間短、對於利率敏感度較低，持續吸引資金進駐。（路透）
短天期債券因存續期間短、對於利率敏感度較低，持續吸引資金進駐。（路透）

首季金融市場風波頻仍，包括對等關稅議題捲土重來、美以伊戰爭引發市場對於經濟前景與通膨的擔憂，也可能影響接下來聯準會政策動向。美股台股下跌，部分資金轉向尋求具備低波動特性的資產配置，其中短天期債券因存續期間短、對於利率敏感度較低，持續吸引資金進駐。

根據統計，投信發行的債券ETF第1季表現，前十強就有包括國泰US短期公債（00865B）、中信美國公債0-1、群益0-1年美債、永豐1-3年美公債、富邦美債1-3年、中信EM主權債0-5、元大美債1-3、群益1-5Y投資級債、復華信用債1-5等九檔都是短天期債。昨天台股重挫，上述債券ETF全數逆勢收紅。

群益0-1年美債ETF經理人李鈺涵表示，美國短天期債由美國政府所發行，享有高信評與高流動性優勢，也能提供收益，因此在現階段市場不確定性尚存之下，適合資金停泊並提供一定之收息的短天期債仍具配置吸引力。此外，極短天期債因存續期間短，利率敏感度低，適度配置極短天期公債ETF有助強化投資組合穩定度。

由於美伊戰事進展反覆，市場仍持續臆測雙方達成共識的時間點與條件內容，在不確定性籠罩下，油價仍處於高檔震盪，也令通膨預期升溫。群益ESG投等債0-5 ETF經理人呂汶芳指出，後市來看，在面臨油價、通膨與消息面波動的干擾下，市場對於債信品質良好的債券需求強勁，為顧及利率風險，又尤以存續期較短的短天期投等債可望更受關注，主因其具備低利率敏感度的特性，也能提供穩健息收，料吸引資金進駐停泊，表現值得留意，投資人也可透過短天期投等債ETF來建立部位。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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