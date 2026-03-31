聽新聞
0:00 / 0:00

七檔台股ETF 公告本月配息

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

即將跨入4月，昨（31）日共計有富邦科技（0052）、群益半導體收益、野村趨勢動能高息等七檔台股ETF公告第一階段的配息情況，將在4月20日除息，想參與除息的最後買進日在4月17日。今（1）日包含元大高股息、復華台灣科技優息等也將續揭曉第一階段配息。

根據CMoney統計這七檔單期配息表現，依序為群益半導體收益每受益權單位擬配發0.94元、以昨日收盤換算單季配息殖利率4.01%；富邦科技每受益權單位擬配1.199元、換算單年配息殖利率2.8%；富邦臺灣中小每受益權單位配0.578元、換算半年配息殖利率1.07%；富邦特選高股息30每受益權單位配0.075元、換算單月配息殖利率0.55%；富邦臺灣優質高息每受益權單位配0.11元、換算單月配息殖利率0.50%；兆豐電子高息等權每受益權單位配0.071元、換算單月配息殖利率0.48%；野村趨勢動能高息每受益權單位配0.054元、換算單月配息殖利率0.36%。

進一步看，群益半導體收益配發金額、單季配息殖利率雙雙刷新單季新高。自成立來除息邁入11季度，過去平均每季配發金額為0.4元，合計已配發4.41元，平均單季配息殖利率2.08%。

至於在月配部分，富邦特選高股息30連續第五個月一致、富邦臺灣優質高息配息金額連12月一致、野村趨勢動能高息配息金額則是連十月一致。

今年第1季以來加權報酬指數漲9.79%，對比同期間市價（含息）表現，富邦臺灣中小漲17.12%最多、富邦科技漲幅13.01%、群益半導體收益11.16%，三檔ETF皆贏過大盤報酬指數；其餘依序為兆豐電子高息等權3.53%、野村趨勢動能高息2.71%、富邦特選高股息30漲0.44%、富邦臺灣優質高息跌3.99%。

展望後市，富邦科技經理人洪珮甄表示，隨國際資金調整、主要央行政策反覆及地緣政治風險升溫，市場波動加劇，但台灣基本面仍具支撐，包括出口動能延續與企業營收成長，為股市提供關鍵支撐。在AI應用快速擴展帶動下，全球資料量爆發成長，雲端服務供應商持續擴大資本支出並上修展望，顯示AI需求仍處成長初期。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

配息 高股息 富邦

延伸閱讀

群益00927最新配息0.94元再創新高 預估年化配息率16.07%

00900配息維持0.075元 單次配息率0.55%、年化配息率6.6%

十檔股債 ETF 本周除息 債券型00953B、00959B年化配息率逾6%

今年來ETF成交值大增

相關新聞

主動台股ETF打敗大盤 專家：市場短線波動 可留意低接機會

台股3月下挫3,643點，修正幅度達10.42%，不過；採取主動選股策略的主動台股ETF表現都優於大盤指數，其中，有四檔主動式台股ETF跌幅在3%以內，包括：主動統一台股增長（00981A）、主動台新優勢成長及主動第一金台股優等，這三檔ETF今（2026）年第1季漲幅達13%至17%，亦名列第1季主動式台股ETF績效領先群。

七檔台股ETF 公告本月配息

即將跨入4月，昨（31）日共計有富邦科技（0052）、群益半導體收益、野村趨勢動能高息等七檔台股ETF公告第一階段的配息情況，將在4月20日除息，想參與除息的最後買進日在4月17日。今（1）日包含元大高股息、復華台灣科技優息等也將續揭曉第一階段配息。

野村00999A 13日開募

野村投信將推出第三檔主動式ETF，著重於主動選股靈活布局，控波動、追收益的野村臺灣策略高息主動式ETF（00999A）預計4月13至16日募集、5月5日掛牌，採季配息。

短債ETF資金匯聚 存續期短、對於利率敏感度較低具優勢

首季金融市場風波頻仍，包括對等關稅議題捲土重來、美以伊戰爭引發市場對於經濟前景與通膨的擔憂，也可能影響接下來聯準會政策動向。美股、台股下跌，部分資金轉向尋求具備低波動特性的資產配置，其中短天期債券因存續期間短、對於利率敏感度較低，持續吸引資金進駐。

3月主動式台股ETF 表現全部贏大盤

美伊戰事2月底開打，台股過去一個月修正幅度達10.42%，不過採取主動選股策略的主動台股ETF全部跑贏大盤，其中，４檔主動式台股ETF跌幅在3%以內，表現遠勝過大盤，包括：主動統一台股增長（00981A）、主動台新優勢成長（00987A），及主動第一金台股優（00994A）等，這幾檔ETF第一季表現也搶眼，漲幅高達13%至17%，亦名列第一季主動式台股ETF績效領先群。

群益00927最新配息0.94元再創新高 預估年化配息率16.07%

群益投信官網最新配息公告顯示，群益半導體收益（00927）公告第12次配息資訊，本次預估每股配發金額為0.94元，連兩季配息金額再創新高。若以3月31日收盤價23.4元來推算，預估單次配息率近4.02%，年化配息率約16.07%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。