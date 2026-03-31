七檔台股ETF 公告本月配息

即將跨入4月，昨（31）日共計有富邦科技（0052）、群益半導體收益、野村趨勢動能高息等七檔台股ETF公告第一階段的配息情況，將在4月20日除息，想參與除息的最後買進日在4月17日。今（1）日包含元大高股息、復華台灣科技優息等也將續揭曉第一階段配息。

根據CMoney統計這七檔單期配息表現，依序為群益半導體收益每受益權單位擬配發0.94元、以昨日收盤換算單季配息殖利率4.01%；富邦科技每受益權單位擬配1.199元、換算單年配息殖利率2.8%；富邦臺灣中小每受益權單位配0.578元、換算半年配息殖利率1.07%；富邦特選高股息30每受益權單位配0.075元、換算單月配息殖利率0.55%；富邦臺灣優質高息每受益權單位配0.11元、換算單月配息殖利率0.50%；兆豐電子高息等權每受益權單位配0.071元、換算單月配息殖利率0.48%；野村趨勢動能高息每受益權單位配0.054元、換算單月配息殖利率0.36%。

進一步看，群益半導體收益配發金額、單季配息殖利率雙雙刷新單季新高。自成立來除息邁入11季度，過去平均每季配發金額為0.4元，合計已配發4.41元，平均單季配息殖利率2.08%。

至於在月配部分，富邦特選高股息30連續第五個月一致、富邦臺灣優質高息配息金額連12月一致、野村趨勢動能高息配息金額則是連十月一致。

今年第1季以來加權報酬指數漲9.79%，對比同期間市價（含息）表現，富邦臺灣中小漲17.12%最多、富邦科技漲幅13.01%、群益半導體收益11.16%，三檔ETF皆贏過大盤報酬指數；其餘依序為兆豐電子高息等權3.53%、野村趨勢動能高息2.71%、富邦特選高股息30漲0.44%、富邦臺灣優質高息跌3.99%。

展望後市，富邦科技經理人洪珮甄表示，隨國際資金調整、主要央行政策反覆及地緣政治風險升溫，市場波動加劇，但台灣基本面仍具支撐，包括出口動能延續與企業營收成長，為股市提供關鍵支撐。在AI應用快速擴展帶動下，全球資料量爆發成長，雲端服務供應商持續擴大資本支出並上修展望，顯示AI需求仍處成長初期。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。