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野村00999A 13日開募
野村投信將推出第三檔主動式ETF，著重於主動選股靈活布局，控波動、追收益的野村臺灣策略高息主動式ETF（00999A）預計4月13至16日募集、5月5日掛牌，採季配息。
野村投信表示，這檔ETF有三項關鍵優勢：一是股利現金流能在回檔期提供一定緩衝；二為主動選股與權重調整可因應景氣與利率周期，避開對油價、運能擁塞高度敏感族群；第三，透過紀律再平衡與風險預算，強化投資組合的耐震度，將短期波動轉化為中長期布局契機。
野村投信全球整合投資方案部主管暨00999A經理人游景德表示，市場現階段外在風險集中油氣供給與運輸瓶頸，對「穩健配息＋現金流佳」的公司，相對可由營運體質吸收短期雜訊。台股受惠AI與高階製造長循環，指數回檔時提供以主動方法逢低加碼的時間視窗；全球主動式ETF滲透度正結構性上升，市場機制與流動性對主動策略更友善。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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