野村00999A 13日開募

美伊戰事2月底開打，台股過去一個月修正幅度達10.42%，不過採取主動選股策略的主動台股ETF全部跑贏大盤，其中，４檔主動式台股ETF跌幅在3%以內，表現遠勝過大盤，包括：主動統一台股增長（00981A）、主動台新優勢成長（00987A），及主動第一金台股優（00994A）等，這幾檔ETF第一季表現也搶眼，漲幅高達13%至17%，亦名列第一季主動式台股ETF績效領先群。

2026-03-31 19:29