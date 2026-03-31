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3月主動式台股ETF 表現全部贏大盤

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料庫
台股示意圖。圖／聯合報系資料庫

美伊戰事2月底開打，台股過去一個月修正幅度達10.42%，不過採取主動選股策略的主動台股ETF全部跑贏大盤，其中，４檔主動式台股ETF跌幅在3%以內，表現遠勝過大盤，包括：主動統一台股增長（00981A）、主動台新優勢成長（00987A），及主動第一金台股優（00994A）等，這幾檔ETF第一季表現也搶眼，漲幅高達13%至17%，亦名列第一季主動式台股ETF績效領先群。

法人表示，美伊戰線會拉多久尚未可知，以美國今年將面臨期中選舉而言，美國總統川普應該不會希望戰事拉太長，台股在較大不確定因素下，台股震盪時間可能會持續較長時間，第一季最後一個交易日，台股正式跌破季線，雖然市場尚不致於轉空，不過，在行情變數較大的動盪盤勢中，選股策略將更勝於被動追蹤市場指數投資。

主動第一金台股優ETF經理人張正中指出，儘管中東戰火升溫，不過，科技產業仍推動新一輪投資週期，雲端服務公司持續加碼AI基礎設施，預估今年美國四大CSP資本支出將達6,176億美元，年增率約6成；台灣電子產業在高階晶片、伺服器、記憶體與散熱等供應鏈環節具備優勢，預期在2027年前持續受惠這波雲端資本支出循環，營運能見度高、獲利動能強。

張正中強調，台股指數短期修正幅度較大，但市場對算力需求不會變少，從雲端巨頭加碼自研晶片，到輝達（NVIDIA）持續推出高階新品，都帶動供應鏈零組件的規格升級與單價具有不小調整空間，AI強勁需求延續，市場預估今、明年台股企業獲利將分別成長三成及兩成水準，為台股後續多頭走勢築起穩固基石，美伊戰爭帶來的波動反而提供低檔進場投資機會。

3月主動式台股ETF全部贏大盤。資料來源：CMoney，2026/3/31收盤價計算
3月主動式台股ETF全部贏大盤。資料來源：CMoney，2026/3/31收盤價計算

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

指數 美國 川普

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