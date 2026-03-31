聽新聞
0:00 / 0:00
油價續漲 這檔 ETF 衝漲停、創新高
中東戰事升溫，31日盤中布蘭特原油每桶一度來到逼近110美元價位，推升石油相關商品持續走揚。其中期元大S&P石油（00642U）開高走高，終場上漲1.99%、收23元，創下歷史新高紀錄。
中東戰局諱莫難測，國際原油運輸持續受阻，繼二周前美銀預估今年油價均價將達130美元後，高盛更是估計將上衝147美元，最新麥格理認為，若美伊衝突持續到6月底，油價將飆至200美元；美國也已沙盤推演200美元的情況。
隨市場對國際油價的預期越推越高，激勵買盤紛紛轉進相關商品避險，帶動期元大S&P石油表現強勢，成為市場熱議的焦點。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。