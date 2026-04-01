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ETF死抱到底？他曝數據「勸長期持有」：難靠操作擊敗市場

聯合新聞網／ 綜合報導
投資界對於是否應該長期持有ETF產生熱烈討論，網友以0050為例指出，長期持有可獲穩定報酬，強調市場波動屬正常現象。 中央通訊社
投資界對於是否應該長期持有ETF產生熱烈討論，網友以0050為例指出，長期持有可獲穩定報酬，強調市場波動屬正常現象。 中央通訊社

投資是否應該長抱，亦或是有賺就離場，兩種做法一直以來都各有股民擁護。PTT近期針對「是否應該死抱股票」掀起討論，有網友以0050為例指出，即使短期震盪，長期仍維持正報酬，引發兩派激辯。一派主張長期持有ETF、靠時間複利即可穩定獲利；另一派則認為應靈活操作、掌握高低點進出。整體討論聚焦在「多數人是否能靠主動操作打敗市場」。

原PO以數據說明，2026年初0050約為66.95元，即便經歷近期波動，整體仍維持約8%報酬，且尚未計入配息，強調市場本就會上上下下，短期虧損與少賺屬正常現象。他進一步指出，即使每年都在相對高點進場，只要長期持續投入，最終報酬率與最佳進場時機差距其實有限，藉此說明時間與紀律的重要性。

原PO同時以薪資中位數為例，認為如同社會上高薪族群僅屬少數，能穩定透過主動操作擊敗市場的投資人也只是少數，提醒一般投資人不應過度自信。他也補充，ETF適合長期持有，但若是個股則仍建議設立停損，顯示其投資策略偏向保守與紀律導向。

不少網友對此觀點表示認同，認為指數投資本質就是取得市場平均報酬，「不用選股、不用擇時」，長期穩定成長即可。有投資人分享自己定期定額投入0050或全球ETF，並強調「關App、不看盤」反而更能避免情緒干擾。也有人指出，多數自認能打敗市場的人，實際上未必能長期維持績效。

不過，反對聲音同樣存在。有網友質疑選取時間點有偏差，或認為市場下跌時仍可能面臨更大風險；也有人主張資金規模變大後，波動帶來的心理壓力並非人人能承受。此外，部分留言認為主動操作仍有其價值，關鍵在於是否具備能力與紀律。整體而言，討論呈現「長期投資 vs. 主動交易」的典型分歧，但多數共識仍傾向：能穩定贏過市場的人，始終只是少數。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 台股

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