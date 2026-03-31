AI熱度不減！主動式ETF成榜單新焦點 主動復華未來50奪冠

Yahoo股市App 31日公布2026年第1季五大爆紅 ETF 榜，在五大爆紅ETF榜中，AI與半導體題材為第1季核心，並延伸至不同投資策略商品。排名第一的主動復華未來50（00991A）以AI為核心題材獲得市場高關注；同樣入榜的主動元大AI新經濟（00990A）則排名第五；國泰費城半導體（00830）因AI算力需求升溫獲矚目，排名第二。

另一方面，槓桿型與商品型ETF亦在盤勢震盪期間受到關注。元大台灣50正2（00631L）因槓桿型產品特性，並於3月進行「一拆22」分割，討論度提升，排名第三；期元大道瓊白銀（00738U）則因貴金屬行情波動引發討論，排名第四。

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