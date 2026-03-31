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台新美國非投等債 ETF 00989B 3月31日上櫃掛牌

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

櫃買中心（Taipei Exchange）ETF市場3月31日再添一檔債券ETF上櫃掛牌，該檔債券ETF是由台新投信所發行「台新美國聚焦傘型證券投資信託基金之台新美國優選收益非投資等級債券ETF」（00989B），該債券ETF依規定停徵證券交易稅。目前櫃買中心掛牌的債券ETF已經來到99檔。

為鼓勵投資大眾多加參與上櫃ETF及ETN市場，櫃買中心今年持續舉辦上櫃ETF及ETN獎勵活動，提供給投資人的獎項有加掛ETF新手獎、加掛ETF交易獎及百寶獎(ETF、ETN)，以鼓勵投資人參與；同時提供證券商ETF及ETN業績競賽獎勵，藉以鼓勵證券商總分公司及營業員推廣ETF及ETN商品，欲瞭解相關活動辦法，可至櫃買中心網站（https://www.tpex.org.tw）查詢。

櫃買中心提醒投資人，在投資各類ETF商品前，均應充分了解產品特性、費用結構及其投資風險，並詳閱公開說明書。有關台新美國非投等債ETF相關資訊可至櫃買中心網站（https://www.tpex.org.tw）首頁之「ETF/ETN / ETF /商品資訊/債券及固定收益ETF」項下查詢。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

非投等債 美國 投資人

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