投資沒有最好、只有最適合！杉本點009816推薦3類人存股：長期參與成長

投資沒有最好的商品，只有適合自己的產品，像是凱基臺灣TOP50（009816）本質上是一檔成長型ETF，聚焦台灣大型權值股、而且科技權重高，特別是半導體產業。

適合誰買？第一個適合想資產成長的人。如果目標是放大資產、參與科技成長，009816會是一個選項。

因為當產業持續成長，ETF也會跟著受益。

第二個適合幫子女規劃。如果是為子女準備資產，時間通常很長，10年20年以上的累積，成長型ETF的效果會更明顯，用時間換成長是一種更穩定的方式。

第三個適合能承受波動的人。成長型ETF上漲快下跌也快，如果能接受短期震盪才比較適合持有，009816不是用來領息，而是讓你參與成長。

投資到最後不是選最好的產品，而是找到你能長期持有的配置。

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。