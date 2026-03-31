0050買在81.8元高點怎麼辦？施昇輝教戰定期定額：平均成本長期一定賺

買股票，當然是為了賺錢，不然咧？

但是如果你都希望「很快」賺錢，那麼你就會一直處於焦慮中。

如果你買元大台灣50（0050）的平均成本在70元以上，就很難很快賺錢了。如果你是用定期定額的方式，就算第一次帶賽扣在最高價81.8元，只要長期執行下去，你的平均成本就是0050的長期平均價格，所以長期一定賺。除非台灣經濟急劇惡化，然後一蹶不振，才可能賠錢，但屆時還有什麼股票能賺錢？

元大高股息（0056）也一樣。只要定期定額長期執行下去，少則10年，多則15年，你領的總股息就會超過你投入的成本，然後生生世世都可以一直領股息。這樣長期會賠錢嗎？不可能的事！

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