快訊

陽光行動／難以監管…恐重演馬桶商標軍火！國安採購限制性招標惹議

「鄭習會」超車川習會…重視程度不尋常 凸顯北京欲先謀兩岸穩定

今35度高溫熱如夏！明天雷雨由北往南開轟 清明連假強對流威脅

聽新聞
0:00 / 0:00

股票型ETF資金出走 美國遭淨減持44億美元最慘

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
過去一周整體股票型ETF轉流出7.9億美元，主要為美國市場遭44.2億美元淨減持外，歐洲、日本、亞洲呈現全面賣壓。聯合報系資料照
過去一周整體股票型ETF轉流出7.9億美元，主要為美國市場遭44.2億美元淨減持外，歐洲、日本、亞洲呈現全面賣壓。聯合報系資料照

川普宣布延後攻擊伊朗能源設施至4月6日，但受中東戰事消息面反覆影響下，全球股債持續修正。就資金流向來看，過去一周整體股票型ETF轉流出7.9億美元，主要為美國市場遭44.2億美元淨減持外，歐洲、日本、亞洲呈現全面賣壓，分別遭19.7億、20.1億與7.9億美元淨流出。

中國市場續遭13.7億美元資金淨流出。

富蘭克林證券投顧指出，原先市場預期可快速結束的美伊戰局仍未見停火跡象，在高度不確定環境下，市場出現明顯的去風險行為，投資人傾向降低部位、提高避險並收緊流動性。目前市場波動更多來自部位調整與消息面，而非基本面惡化，但若衝突與能源價格未見穩定，股市較難出現持續性的反彈。因此建議在當前在波動仍高的環境下採取穩健與分散配置，透過美國平衡型、非投資等級債券等部位參與長期成長機會。

整體而言，歷史經驗仍顯示地緣紛擾不會影響美股長期牛市表現，新興市場歷經多年結構改革，現階段抵禦震盪的能力也獲改善，仍有利風險性資產延續多頭格局，建議已進場者耐心續抱等待和平曙光，空手者採分批加碼，核心部位首選平衡型基金，債券建議側重美國非投資級債券型基金，股票可留意科技、公用事業及日本股票修正後的買點，並依個人風險屬性酌量配置黃金或天然資源產業型基金。

富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利投資策略師傑佛瑞‧修茲表示，在中東局勢驟變下，當前市場最關鍵的考量是油價，好消息是目前的美國是能源淨生產國，而非消費國，消費的拖累部分可被能源領域創造的就業機會與利潤帶來的利益所抵銷，且美國民眾在能源商品與服務的消費比例不到4%，能源成本上升對美國民眾荷包的壓力應不大，這有助保護美國經濟。

主動群益美國增長ETF（00997A）經理人吳承恕指出，美國企業獲利持續上修，企業遠期盈餘預期成長率達20%，動能強勁，顯示企業基本面處於上升循環。因此，美伊戰事雖使美股估值回落，但獲利擴張將形成支撐，有助於推升美股後續表現。

在產業配置上，投資人可聚焦AI半導體、光通訊、先進封裝等關鍵產業，並留意軟硬整合等企業資安需求成長趨勢。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

美國 中國市場 中東戰事

延伸閱讀

油價飆、恐慌漲！全球資金失血 僅亞洲不含日本股市基金小幅淨流入

亞股持續壟罩賣壓 上周淨流出151.9億元

越、美股市公股資金卡位 富邦越南、元大S&P500受青睞

三檔主動式台股ETF今年漲幅逾25% 輾壓大盤漲幅的14%

相關新聞

股票型ETF資金出走 美國遭淨減持44億美元最慘

川普宣布延後攻擊伊朗能源設施至4月6日，但受中東戰事消息面反覆影響下，全球股債持續修正。就資金流向來看，過去一周整體股票型ETF轉流出7.9億美元，主要為美國市場遭44.2億美元淨減持外，歐洲、日本、亞洲呈現全面賣壓，分別遭19.7億、20.1億與7.9億美元淨流出。

主動式台股ETF硬挺 專家：伺機布局成長性標的

台股連日壓回，回測32,000點支撐，然過程中主動式台股ETF仍然備受青睞，在主動兆豐台灣豐收（00996A）加入後，主動台股ETF總檔數來到12檔，總受益人數也突破百萬人大關，來到104萬人，連續23周創新高。

元大00631L 31日恢復交易

元大台灣50正2（00631L）強勢回歸。歷經1拆22後，今（31）日恢復交易，一張價格從443.15元大幅降低，成為盤面上最便宜的台股正2，助小資輕鬆放大複利效果。

主動貝萊德優投等ETF上櫃登場 主動債ETF再添生力軍

貝萊德投信首次發行債券主動式ETF－「貝萊德iShares安碩收益優化投資等級債主動式ETF」（簡稱：主動貝萊德優投等，證券代號：00985D）30日於櫃買中心正式掛牌交易。現場貴賓雲集，櫃買中心董事長簡立忠、總經理陳麗卿、貝萊德集團亞太區主管Aarti Angara、Iain Court、貝萊德投信總經理佘曉光、董事總經理陳正芳、基金保管銀行及股務代理機構等眾多貴賓親臨參與，共同見證這值得紀念的一刻。

00673R追加獲准 進場前宜留意合理折溢價

期元大S&P原油反1（00673R）第一次追加募集案30日獲得主管機關核准。至於新增額度、開始募集日等，將有待中央銀行同意後再公告。投資人進場前宜多多留意合理的折溢價以及溢價收斂風險。

這三檔ETF擠進成交量前五名 但外資通通都賣超

美股上周五四大指數都下跌，台股30日開低下挫，回測季線大關，下跌594.43點，收32,518.16點，跌幅1.8%，成交量6,466.24億元。觀察成交量前十名中，華通（2313）漲停亮燈；成交值排行前十名中，ETF占了三檔，主動統一台股增長（00981A）為成量第一名，但是外資今天都站在賣方。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。