股票型ETF資金出走 美國遭淨減持44億美元最慘

川普宣布延後攻擊伊朗能源設施至4月6日，但受中東戰事消息面反覆影響下，全球股債持續修正。就資金流向來看，過去一周整體股票型ETF轉流出7.9億美元，主要為美國市場遭44.2億美元淨減持外，歐洲、日本、亞洲呈現全面賣壓，分別遭19.7億、20.1億與7.9億美元淨流出。

中國市場續遭13.7億美元資金淨流出。

富蘭克林證券投顧指出，原先市場預期可快速結束的美伊戰局仍未見停火跡象，在高度不確定環境下，市場出現明顯的去風險行為，投資人傾向降低部位、提高避險並收緊流動性。目前市場波動更多來自部位調整與消息面，而非基本面惡化，但若衝突與能源價格未見穩定，股市較難出現持續性的反彈。因此建議在當前在波動仍高的環境下採取穩健與分散配置，透過美國平衡型、非投資等級債券等部位參與長期成長機會。

整體而言，歷史經驗仍顯示地緣紛擾不會影響美股長期牛市表現，新興市場歷經多年結構改革，現階段抵禦震盪的能力也獲改善，仍有利風險性資產延續多頭格局，建議已進場者耐心續抱等待和平曙光，空手者採分批加碼，核心部位首選平衡型基金，債券建議側重美國非投資級債券型基金，股票可留意科技、公用事業及日本股票修正後的買點，並依個人風險屬性酌量配置黃金或天然資源產業型基金。

富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利投資策略師傑佛瑞‧修茲表示，在中東局勢驟變下，當前市場最關鍵的考量是油價，好消息是目前的美國是能源淨生產國，而非消費國，消費的拖累部分可被能源領域創造的就業機會與利潤帶來的利益所抵銷，且美國民眾在能源商品與服務的消費比例不到4%，能源成本上升對美國民眾荷包的壓力應不大，這有助保護美國經濟。

主動群益美國增長ETF（00997A）經理人吳承恕指出，美國企業獲利持續上修，企業遠期盈餘預期成長率達20%，動能強勁，顯示企業基本面處於上升循環。因此，美伊戰事雖使美股估值回落，但獲利擴張將形成支撐，有助於推升美股後續表現。

在產業配置上，投資人可聚焦AI半導體、光通訊、先進封裝等關鍵產業，並留意軟硬整合等企業資安需求成長趨勢。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。