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元大00631L 31日恢復交易

經濟日報／ 高瑜君

元大台灣50正2（00631L）強勢回歸。歷經1拆22後，今（31）日恢復交易，一張價格從443.15元大幅降低，成為盤面上最便宜的台股正2，助小資輕鬆放大複利效果。

元大台灣50正2追蹤台灣50正向二倍指數，因具槓桿複利效果，在趨勢明確時成長效果驚人，績效將勝過元大台灣50（0050）。根據統計，元大台灣50正2自2014年掛牌至2026年3月24日的報酬率達2,131.7%，大幅超越元大台灣50的559.9%，顯示布局元大台灣50正2有助小資財富放大。

元大台灣50正2因高成長複利效果受到市場推崇，其「正2教」推薦，將一半的本金投入元大台灣50正2，即可類比將全數本金投入（All in）元大台灣50 。

統計3月美伊戰爭以來，元大台灣50正2的投資人數大幅增加至8.3萬人、買超金額達208億元創下新高，顯見小資積極透過元大台灣50正2布局台股反彈行情。

進一步來看，元大台灣50正2的優勢是具槓桿效果、相較類似性質的期貨需轉倉、控管保證金水位以避免斷頭等限制，元大台灣50正2是相對較方便的投資工具。

1拆22過後的元大台灣50正2再增添兩大優點：第一，價格親民，助攻小資族放大財富，讓小資族不再受限零股交易或受價差影響收益，其撮合流動性目前低於整張交易，且一筆下單為999股限制。

第二，整張交易流動性高機率變佳，因為價格下降持有人數增加、持有一張的人數也增加，買賣更順暢，市場流動性進而提升，有望更受大型資金青睞。

法人分析，元大台灣50正2長年績效表現亮眼，分割回20.14元後成為最便宜的台股ETF正2商品，更有助小資透過小額本金放大財富，依過往元大台灣50、富邦科技分割後經驗，有望推升其交易熱度。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

財富 台股 美伊戰爭

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