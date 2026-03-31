主動式台股ETF硬挺 專家：伺機布局成長性標的

台股連日壓回，回測32,000點支撐，然過程中主動式台股ETF仍然備受青睞，在主動兆豐台灣豐收（00996A）加入後，主動台股ETF總檔數來到12檔，總受益人數也突破百萬人大關，來到104萬人，連續23周創新高。

目前主動式台股ETF共六檔，受益人數皆創下新高，除了甫掛牌的主動兆豐台灣豐收之外，績效前三名依序為主動群益科技創新、主動第一金台股優、主動統一台股增長，今年來含息報酬率為27.1%、23.5%、23.4%，相當亮眼。第四及第五名的主動野村台灣50、主動復華未來50也有19.8%、18.2%，皆優於加權指數年初至今的14.5%漲幅。

主動群益科技創新經理人陳朝政指出，台股在基本面強勁支撐下，任何因情緒面造成的回檔，反而提供布局具成長性且體質健康企業的良機。

對台股後市看法上，陳朝政表示，在中長線還是持續看好的基礎下，台股布局策略應著重公司長期發展優勢。建議可以AI伺服器、先進製程及散熱、網通PCB、電源供應器等規格升級族群為核心持股，同時留意降息循環下資金輪動機會，逐步布局低基期循環股；非AI產業則以軍工航太、低軌衛星等具政策支撐或防禦性的族群為優先，以分散風險並兼顧穩健收益。

統一投信投資研究團隊表示，中東戰火蔓延，短期油價維持高檔，引發市場對通膨的持續疑慮，但長期通膨預期並未大幅攀升。選股策略上，記憶體族群受Google發表新壓縮演算法影響，短線相對疲弱，但基本面仍佳，須等待籌碼沈澱落底。

其他AI領先族群包括CPO、低軌衛星、散熱、電源供應器、PCB、CCL等族群則相對看好，維持以AI零組件與光通訊為核心。

群益投信台股主動式ETF團隊指出，中東地緣政治風險尚未完全解除，台股主動式ETF攻守兼備的靈活操作特性正是可多加運用的工具。

觀察盤面資金流向可發現，市場並未出現全面撤出情形，而是由權值型標的轉向中小型與具題材支撐族群，形成明顯的結構性輪動，顯示市場資金仍持續尋找成長機會，尤其AI供應鏈內部的資金重新配置，使盤面維持活絡度。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。