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00883B 5月6日最後交易日、5月18日清算基準日

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導
中信ESG投資級債作業時程。資料來源：中信投信
中信ESG投資級債作業時程。資料來源：中信投信

中信ESG投資級債（00883B）自2月26日起最近30個營業日平均值低於2億元新臺幣，已達終止證券投資信託契約標準，經中信投信向主管機關申請終止該基金信託契約並獲得核准，中信投信將依規定辦理終止上櫃（即下櫃）及清算程序。

根據中信投信30日公告，中信ESG投資級債的初級市場最後申購及買回日/證券交易市場最後交易日為5月6日、終止櫃檯買賣日為5月7日、基金證券投資信託契約終止日為5月8日、基金清算基準日為5月18日。

截至3月27日，中信ESG投資級債規模為1.76億元、ETF淨值30.72元，總投資人數607人。提醒投資人，在下櫃日前投資人雖仍可在市場正常交易，而自ETF下櫃日起，投資人將無法自行於初/次級市場交易，且須待清算程序完成後（通常清算程序一般須耗時1~2個月），就ETF清算基準日的淨值結算清算餘額，將從ETF總資產扣除總負債計算每單位價值，再依投資人持有單位數總價值返還給投資人，並無變成壁紙、投資人血本無歸的問題。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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