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0050、台積電買在高點⋯新手怕睡路邊！網酸：乾脆買定存

聯合新聞網／ 綜合報導
一名投資新手在Dcard發文抱怨買進0050及台積電後股價下跌，引發網友熱議。部分網友認為這兩檔股票長期穩健，不必因短期波動恐慌；另一些則建議若無法承受虧損，應考慮止損或回歸定存。圖／聯合報系資料照 王長鼎
一名投資新手在Dcard發文抱怨買進0050及台積電後股價下跌，引發網友熱議。部分網友認為這兩檔股票長期穩健，不必因短期波動恐慌；另一些則建議若無法承受虧損，應考慮止損或回歸定存。圖／聯合報系資料照 王長鼎

買低賣高是投資人夢想達成的最終目標，然而一名投資新手在Dcard發文表示，上週以76元買進兩張0050，另以1840元買進100股台積電，沒想到週一開盤後股價下跌，讓他直呼「要睡路邊了嗎」，引發大批網友討論。留言焦點集中在兩大方向，一派認為0050與台積電屬於相對穩健標的，短線下跌不必過度恐慌；另一派則主張若無法承受波動，應盡早止損離場。

原PO在文中坦言自己是投資新手，因買在相對高點，面對帳面虧損感到相當焦慮，甚至擔心資金損失嚴重到「睡路邊」。從貼文內容來看，他的困擾不只是虧損本身，更在於對市場波動缺乏心理準備，也反映不少新手投資人在高檔進場後，面對修正時常見的不安與慌張。

針對原PO的情況，不少網友出面安慰，認為0050與台積電都不是體質差的標的，只要不是急著用錢，其實沒有必要因短線下跌就恐慌賣出。有人直言「沒賣就沒虧」，也有人強調投資本來就該拉長時間看待，若短期內就期待立即獲利，比較像是投機而非投資。還有不少人分享自身買得更高的經驗，例如台積電買在1940元、1950元，甚至0050買在80元以上，試圖讓原PO放心。

另一類網友則持相對務實甚至嚴厲的態度，認為若連這種幅度的波動都無法承受，代表並不適合進入股市，建議乾脆止損出場，或回去做定存。也有人提出標準化做法，認為「有閒錢就攤平，沒閒錢就關App去睡覺，若急需用錢就認賠賣出」，關鍵仍在於資金屬性與個人風險承受能力。

此外，留言中也延伸出不少對投資心態的討論。有網友指出，0050本來就偏向長期配置，不適合用短線心態看待；也有人提醒，股票不是穩賺不賠，賠錢反而能讓新手更早理解風險控管的重要性。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台積電 投資人 0050元大台灣50 ETF

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