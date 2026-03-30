主動貝萊德優投等ETF上櫃登場 主動債ETF再添生力軍

貝萊德投信首次發行債券主動式ETF－「貝萊德iShares安碩收益優化投資等級債主動式ETF」（簡稱：主動貝萊德優投等，證券代號：00985D）30日於櫃買中心正式掛牌交易。現場貴賓雲集，櫃買中心董事長簡立忠、總經理陳麗卿、貝萊德集團亞太區主管Aarti Angara、Iain Court、貝萊德投信總經理佘曉光、董事總經理陳正芳、基金保管銀行及股務代理機構等眾多貴賓親臨參與，共同見證這值得紀念的一刻。

Aarti Angara表示，台灣的ETF市場規模快速成長，是全球最具活力的ETF市場之一，貝萊德很高興在台灣持續推出ETF商品。貝萊德擁有多年累積的全球資源和市場經驗，未來將秉持從投資人需求出發的原則，在台灣繼續拓展包括追蹤指數的被動式ETF及主動策略的主動式ETF等各類型ETF產品線，致力協助投資人建立更穩健的長期投資組合。

簡立忠則強調，貝萊德投信的債券主動式ETF商品選擇在櫃買中心掛牌，不僅肯定櫃買ETF市場的蓬勃發展與積極創新，更代表貝萊德深耕台灣ETF市場的決心，同時是對金管會積極推動我國成為亞洲資產管理中心政策的最佳響應。

為厚植金融市場實力、活絡資本動能，金管會積極打造具有台灣特色之亞洲資產管理中心，聚焦於提升金融業資產管理規模、擴大金融商品多元性、鬆綁法規及優化制度設計，過去一年以來已迎來多檔主動式ETF、美元加掛ETF及被動式多資產ETF等新型商品。櫃買中心表示，多元化ETF商品推出，不僅強化台灣資產管理產業之深度與廣度，也有助於提升我國資本市場的國際競爭力。此次貝萊德投信債券主動式ETF的掛牌，正是政策引導與產業發展相輔相成的具體成果。未來櫃買中心除持續推動產品創新及制度優化，使ETF生態圈發展更加完善之外，亦期盼更多投信業者加入新型ETF商品發行行列，為我國資本市場開創更多可能性，共同實現把台灣打造為亞洲資產管理重鎮的願景。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。