00673R追加獲准 進場前宜留意合理折溢價

期元大S&P原油反1（00673R）第一次追加募集案30日獲得主管機關核准。至於新增額度、開始募集日等，將有待中央銀行同意後再公告。投資人進場前宜多多留意合理的折溢價以及溢價收斂風險。

期元大S&P原油反1因達可募集上限、戰爭導致國際原油價格劇烈波動，兩大因素導致近期呈現高度溢價，3月以來每日平均溢價幅度超過18.8%，今日收盤時仍溢價超過三成。

首先，期元大S&P原油反1因已發行在外受益權單位總數，已達可募集額度上限，自2月26日起暫停受理初級市場申購，投資人因故無法進行初級市場申購者，僅可透過證券交易市場（次級市場）交易，委託證券經紀商於次級市場買進本受益憑證。

其次，受到美伊戰爭影響，3月27日在台股交易時間有出現交易熱絡及美國紐約商業交易所（NYMEX）西德州輕原油期貨契約於美國交易時間大幅波動影響，造成發生「連續五個營業日折溢價幅度均達百分之3（含）以上」及「單一營業日溢價幅度達10%（含）以上」情形。

由於期元大S&P原油反1呈現溢價較高的狀況，提醒投資人，在進行次級市場交易ETF時，請務必注意溢價較高的狀況，當ETF溢價過高就有追價風險，市價終將與貼近淨值；進行交易前，請務必審慎評估可能的投資風險及自身風險承受度，並請多加留意期貨ETF溢價風險及其商品特性。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。