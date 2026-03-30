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聚焦美國強勢科技股 元大納斯達克精選ETF 4月8日起募集

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
元大納斯達克精選ETF（009820）將於4月8日開始募集。記者仝澤蓉／攝影
元大納斯達克精選ETF（009820）將於4月8日開始募集。記者仝澤蓉／攝影

看好科技趨勢引領股市成長，元大投信與美股指標Nasdaq指數公司（Nasdaq）合作，推出投資美國科技股的全新ETF「元大納斯達克精選（009820）」，將於4月8日至4月14日募集，發行價10元。

元大納斯達克精選ETF所追蹤的納斯達克100增強成長指數，是在納斯達克100指數之上，加入長期引導美國科技股上漲的四大評分項目：研發費用率、毛利率波動度、每股營收成長率、每股獲利成長率，由於更可望篩選出領漲個股，指數成分股亦從100檔減少為30檔，放大強勢股對績效的貢獻度。

據Nasdaq資料，「元大納斯達克精選」ETF所追蹤的納斯達克100增強成長指數，自最早回測日2006年11月30日至2025年年底，價格報酬率為2,403%，遠超過同期間納斯達克100指數的1,310%。

在2023至2025年AI起步成長期間，納斯達克100增強成長指數亦以273%，顯著領先納斯達克100指數的131%。

元大投信指出，據彭博資訊統計，目前全球百大科技股有76%為美國企業，且盈利成長能力大幅優於非科技股，具代表性的輝達、Alphabet、蘋果、博通等，均掛牌Nasdaq交易所，即追求成長不能錯過美國科技股，而投資美國科技股，Nasdaq是最領先的選擇。

從長期投資角度，科技發展無疑是股市最明確的動能，從個人電腦、網際網路智慧型手機到行動經濟，只要能參與到產業主升段都可為資產創造成長機會。目前全球正站在AI趨勢起始點，建議透過最具科技尖端指標代表性的「元大納斯達克精選」ETF趁勢布局。

納斯達克精選將於4月8日開始募集，報酬表現聚焦30檔個股的同時，長期波動度也較納斯達克100指數略高，投資前應留意。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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