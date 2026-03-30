這三檔 ETF 擠進成交量前五名 但外資通通都賣超
美股上周五四大指數都下跌，台股30日開低下挫，回測季線大關，下跌594.43點，收32,518.16點，跌幅1.8%，成交量6,466.24億元。觀察成交量前十名中，華通（2313）漲停亮燈；成交值排行前十名中，ETF占了三檔，主動統一台股增長（00981A）為成量第一名，但是外資今天都站在賣方。
今日成交量前十名分別為主動統一台股增長、力積電（6770）、凱基台灣TOP50（009816）、群創（3481）、元大台灣50、華邦電（2344）、元大台灣50反一（00632R）、南亞（1303）、華通、南亞科（2408）。不過外資賣超所有的ETF，賣超最多的是0050，賣超逾7萬張，其次為00981A，賣超逾2.2萬張，009816遭賣4,071張，而外資並沒有買超0050反一，也被賣1,138張。
成交值部分，前十名分別為台積電（2330）、華通、南亞科、穩懋（3105）、台達電（2308）、華邦電、定穎投控（3715）、力積電、元大台灣50、聯發科（2454）。定穎投控、聯發科跌幅最重，分別下跌約9%、4.73%。
大盤指數下探季線大關，小資族進場撿便宜，在零股交易中，今日首買0050，其次是台積電，還有元大高股息（0056）、00981A及009816。
法人表示，從歷史經驗觀察，多數地緣政治事件對股市的衝擊呈現「劇烈但有限期」，影響程度與持續時間取決於戰事規模、供需再平衡速度與政策因應。而AI、雲端及高性能運算相關的資本支出仍在升溫，從長期趨勢與產業結構變化觀察，台股仍具備高殖利率優勢與AI成長題材。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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