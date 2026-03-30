這三檔 ETF 擠進成交量前五名 但外資通通都賣超

台股指標性ETF元大台灣50（0050）於3月23日完成例行成分股調整，而近期市場話題度極高的「挑戰者」凱基台灣TOP50（009816）也因其獨特的指數設計與費用率波動引發熱議。財經YouTuber柴鼠兄弟在最新影片中，針對兩檔ETF的成分權重、實際績效及近期爭議的「2月費用率」進行深度拆解，呼籲投資人應回歸公開說明書，避免被似是而非的言論誤導。

2026-03-30 14:26