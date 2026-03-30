搶攻超跌後反彈契機！ 國泰00663L受益人狂增五成

國泰臺灣加權正2（00663L）為目前台股正二ETF中股價相對親民的選擇，單位價格不到60元，今年以來受益人數成長約五成，顯示市場關注度持續升溫。

受美伊地緣政治衝突再度升溫影響，國際油價強勢突破每桶百美元大關，在通膨疑慮揮之不去、聯準會（Fed）持續維持鷹派立場的壓力下，美股表現明顯承壓，四大指數全面走弱，道瓊工業指數與那斯達克指數雙雙跌破年線。國泰投信表示，每當市場震盪擴大，往往也是投資機會醞釀的開始，在台股基本面仍具支撐力的情況下，短線修正反而為中長線投資人創造更具吸引力的進場時點，建議當市場恐慌情緒升高、波動加劇之際，更應保持理性思維，可伺機布局績效表現優異的國泰臺灣加權正2，把握短線超跌後的反彈契機。

國泰投信表示，台股正值清明連假前夕，節前避險賣壓原本就容易使指數出現明顯修正，如今再遭逢多重利空夾擊，震盪幅度自然放大。從全球市場表現來看，美股道瓊與那斯達克指數已率先跌破年線，反映市場正重新定價高利率環境與戰爭風險；相較之下，台股表現相對抗震，截至目前仍力守季線，顯示在技術面與籌碼面上具備高度韌性。

國泰投信指出，台股之所以能在動盪市場中展現支撐力，關鍵在於AI產業鏈中的硬體關鍵地位。即便軟體應用快速更迭，AI所需的算力與基礎建設仍高度仰賴台積電（2330）、鴻海（2317）、台達電（2308）、廣達（2382）等核心供應商，這些具備全球競爭優勢的科技權值股，堪稱台股在不確定環境中的「定海神針」，也是長線資金資產配置中難以忽視的核心部位。

在投資策略上，國泰投信建議，偏好保守布局的投資人，可在市場震盪拉回之際，分批布局市值型ETF，如國泰台灣領袖50（00922），透過一籃子方式掌握台股科技核心企業，同時納入金融股等較具防禦性的成分，有助於在行情回升時展現攻擊力、在回檔時提供緩衝效果，達到進可攻、退可守的配置目標。值得一提的是，00922追蹤指數設有獲利能力篩選機制，可自動剔除缺乏實質營收的虧損公司如近期受市場熱議的康霈等，使核心資產更聚焦於具長期競爭力與營運韌性的產業領袖。在追逐台股市值成長的同時，也能避免虧損企業在連續大跌後遭剔除，ETF被迫出場於重挫後的股價低點。

風險承受度較高、追求操作彈性的進取型投資人，則可留意台股正二ETF如國泰臺灣加權正2，具備每日重新平衡機制，能將前一日的獲利滾入隔日投資部位，形成自動加碼的複利效果。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。