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009816不配息都繳給內扣費...不如選0050？柴鼠兄弟平反：新ETF建倉與二月換股推升成本

聯合新聞網／ 柴鼠兄弟 ZRBros
近期009816在2月份的實際費用率達0.17%，被指為0050（0.01%）的17倍。柴鼠兄弟分析，這主因於「換股時程差異」。中央社
近期009816在2月份的實際費用率達0.17%，被指為0050（0.01%）的17倍。柴鼠兄弟分析，這主因於「換股時程差異」。中央社

台股指標性ETF元大台灣50（0050）於3月23日完成例行成分股調整，而近期市場話題度極高的「挑戰者」凱基台灣TOP50（009816）也因其獨特的指數設計與費用率波動引發熱議。

財經YouTuber柴鼠兄弟在最新影片中，針對兩檔ETF的成分權重、實際績效及近期爭議的「2月費用率」進行深度拆解，呼籲投資人應回歸公開說明書，避免被似是而非的言論誤導。

成分權重比一比：009816減碼台積電 轉向金融與電子動能股

柴鼠兄弟分析，0050與009816兩者成分股重複率高達88%（共44檔），相似度極高。最大的差異在於台積電（2330）的權重分配：0050的台積電佔比高達63%，而009816因設有大盤上限規定，台積電權重僅約42.6%。

至於009816多出來的20%權重去哪了？柴鼠兄弟指出，根據公開說明書，這部分資金優先分配給近一年股價動能較強的公司。

數據顯示，009816顯著加碼了台達電、鴻海、聯發科等三大權值股（合計約加碼6.5%），並將金融股比例從0050的8%提升至15.78%，特別鎖定中信金、國泰金等七大金控。

此外，在不重複的成分股中，009816更偏重生技、PCB及重電等電子族群。

績效實測：掛牌27天打敗大盤 策略初步奏效

針對市場質疑009816是「被動加主動」的講法，柴鼠兄弟澄清，009816是嚴格追蹤「特選台灣TOP50指數」，動能計算有明確定義，「數字算出來是誰就是誰」，並非經理人主動選股。

從實際績效來看，009816自2月3日掛牌至3月23日為止，儘管經歷美以伊戰爭引發的全球震盪，其含息報酬率仍達4.8%，領先加權指數的3.6%及0050三兄弟的3.5%至4%。

柴鼠兄弟認為，009816的指數策略目前確實跑贏大盤約1.3%，展現了強勁的防禦與進攻能力。

費用率爭議：0.17%太貴？柴鼠揭露「雙重因素」真相

針對近期009816在2月份實際費用率高達0.17%、約為0050（0.01%）的17倍一事，柴鼠兄弟直言，許多網酸「連基本低消和實際費用都分不清」。

他解釋，009816費用偏高主要有兩大原因：

換股時程差異：009816固定在2、5、8、11月調整成分股，而0050則是3、6、9、12月。

2月份009816正好進行「五進五出」大規模換股，產生手續費與稅金，而0050當時幾乎無調整，兩者基準不同。

建倉與規模暴增：009816為全新掛牌，第一個月需買滿50檔成分股，建倉成本本就較高。且掛牌後規模從126億暴增至820億，經理人必須頻繁進場買股以追蹤指數，避免淨值偏離。

柴鼠兄弟建議，評估新ETF至少要給予半年時間，待規模與換股進入軌道後，再與0050比較費用才具公平性。

◎感謝 柴鼠兄弟 ZRBros 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 009816凱基台灣TOP50

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