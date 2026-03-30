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主動式ETF人氣旺 這四檔績效還跑贏大盤

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導
ETF示意圖。圖／AI生成
ETF示意圖。圖／AI生成

主動式ETF熱力不減，在今年受益人增額前十大原型ETF中，包括主動統一全球創新（00988A）等主動ETF就占據四席。台股加權指數今年以來上漲14.3%，這四檔主動ETF全數打敗大盤

根據CMoney統計，主動統一全球創新今年股價漲幅達27.9%，同期受益人增加24,384人；緊追在後的主動統一台股增長（00981A）漲幅23.2%，今年新增受益人高達190,558人。主動復華未來50（00991A）與主動元大AI新經濟（00990A）今年股價漲幅分別為20.1%、18.9%。富邦科技（0052）、元大台灣50（0050）也跑贏大盤。

展望後市，統一投信投研團隊表示，中東戰火蔓延，短期油價維持高檔，引發市場對通膨的持續疑慮，但長期通膨預期並未大幅攀升。近期股市修正後，多項指數本益比已低於過去5年平均水平，加上企業獲利仍處於上修階段，預估今年S&P500企業盈餘成長約12~15%，可擇優選擇評價被過度殺低產業或企業進行逢低加碼。

選股策略方面，統一投信投研團隊表示，記憶體受Google發表新壓縮演算法影響，短線相對疲弱，但基本面仍佳，需等待籌碼落底。其他AI領先族群包括：CPO、低軌衛星、散熱、電源供應器、PCB、CCL等族群相對看好，維持以AI零組件與光通訊為核心。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

大盤 低軌衛星 漲幅

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