打趴高股息ETF？00981A靠季配息引熱議…戳破盲點：別只看配息

最近00981A的討論度真的很高，你應該也有發現，很多媒體都在講同一件事，就是這種主打成長型的ETF，居然還配出不錯的季配息，搞得好像高股息ETF都有點被比下去。

不過這邊要先抓一個重點，ETF最終還是看績效，不是只看配息。尤其00981A是主動式ETF，本質上就跟被動追蹤指數的ETF不一樣，它是有人在幫你選股、調整配置的。

所以接下來直接講重點，這檔我覺得可以看兩個亮點。

第一個是持股結構 尤其是AI族群

你只要打開它的持股名單，大概就知道為什麼這檔績效會跑出來，裡面幾乎都是AI供應鏈的一線公司，像台積電、奇鋐、智邦、緯穎、台達電，這些都是現在市場最核心的標的。

而且不是只押單一方向，不管是老AI還是新AI，它幾乎都有布局，再搭配最新的基金報告，其實已經講得很白，操盤的主軸就是鎖定AI相關技術。

所以如果你本來就是看好AI長期趨勢的人，這檔的持股邏輯其實是蠻對味的。

第二個亮點是它的配息方式 也就是資本利得配息

簡單講，00981A的核心還是做價差，但因為採用季配息的方式，會定期把部分獲利變現發給投資人，等於幫你「自動賣股」，你不用自己抓點位出場。

這對很多人來說其實蠻方便的，特別是想要現金流、但又不想自己操作的人。

不過這裡也有一個值得觀察的點，就是這種把資本利得拿來配息的模式，長期會不會影響整體績效，還需要時間驗證。

00981A的重點其實不是「高配息」，而是「主動選股＋AI布局」，配息只是附加效果，真正該看的，還是它能不能持續把績效做出來。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：00981A配息太猛？其實重點不在股息，而是AI持股與操盤績效！

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。